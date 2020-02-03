一個醫管局工會宣布今日開始罷工，這個工會是甚麼呢？是反修例暴亂期間成立的政治組織，以「守護醫管局僱員的政治權利及言論自由為宗旨」，除支持「全港三罷」外，「同時支援同業發起工業行動，並提供有關法律及經濟援助」。由此可見，不管港府如何遏止內地人流入境，他們都是會罷工的，那怕即使港府全面封關，他們也可以說封關太遲了，情況如同港府撤回《逃犯條例》修訂草案後暴亂依然不止，反而愈演愈烈一樣。

說穿了，所謂「全面封關保障市民」只是自我貼金而已，好為他們的政治利益蓋上遮羞布。他們旨在反中亂港，隔絕中港所有交流，最好是再次掀起社會暴亂，直到推翻政府為止。這種所謂醫護人員知道仁心仁術是甚麼嗎？知道《希波克拉底誓言》是甚麼嗎？當然不知！他們眼中只有自己利益，滿腦子仇中思想，政治凌駕一切，手術刀落在這種人手上，恐怕不是用來救人而是用來討價還價，同他們最鄙夷的內地黑醫收紅包才幫病人手術埋尾，完全沒有分別。

每見到這些醫護人員聲淚俱下講到自己如何「無私」，真是令人作嘔！明明以人命當籌碼，明明在肺炎來襲之際抽後腿，明明全世界也沒有一個地方的醫護人員做得出此等無恥行為，還把自己包裝成無私，如果這都叫無私，仍在公院服務的醫護人員算甚麼？

看罷工人員年紀，大都是廿多三十歲的一群，沙士爆發時年紀尚小，完全不知道當年醫護人員如何無私照顧病人。他們不計較個人安危，對病毒仍是一知半解也毅然進入沙士病房，因為他們明白一身白衣代表的使命感。試想想，有專業知識、有保護衣物的醫護人員尚且丟下病人做逃兵，病人還可依靠誰？筆者不下一次呼籲罷工醫護辭職，不要一邊出糧，一邊曠工，還要求醫管局不能秋後算帳。年輕人，世界上是沒有這種便宜事的！