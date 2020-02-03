武漢肺炎掩殺而至，香港政府反應緩慢，招致民怨四起，管治班子固然有責任，但是反對派也難逃罪咎。反修例運動由示威演變成暴亂，擾攘長達七個多月，直至疫情爆發，暴徒仍是不依不饒，繼續四處堵路，甚至放置土製炸彈。這段期間，管治團隊風雨飄搖，終日殫精竭慮，單是設法平亂已耗盡了心神，故當疫情猝然來襲，他們的反應便慢了幾拍。

不少香港人盛讚澳門應對疫情得宜，處處早着先鞭，我們的管治班子一下子便給比下去了。但這也不奇，濠江政通人和，官民上下齊心，香港亂了半年以上，人家卻是隔岸觀火，只能看着你在自毀而搖頭嘆息。你正忙着與對手纏鬥，他則好整以暇，所以一旦有事時，反應自然快你一步。

澳門政府搶購到二千萬個口罩，分給六十多萬居民，當然夠用。但香港有七百多萬人口，如果也跟澳門一般方法，就要買兩億多個口罩，恐怕全世界也沒有生產地可以一下子提供得到。

新加坡政府一向被認為最英明神武，但面對抗疫物資嚴重匱乏的情況，也想不出好法子。星洲向每戶居民派發四個口罩，如果以一家四口計，就只能用一天。要是考慮到分發時所耗用的成本，以至居民輪候時所耗費的時間，便是十分划不來，故也算不上是甚麼善政。

本欄多次批評港府後知後覺，應早點到海外搜購抗疫用品才是，近期官員們也有辯解，說其實很早已發出訂單，只是世界各國正受疫情威脅，很多訂單被臨時扣起。這個理由或許是事實，世界上本來有一半口罩都是產自中國，如今中國自顧不暇，其他地區也忙於自保，又哪有空餘照顧香港。目前，部分香港製衣廠正研究馬上轉型，改而生產口罩，我不知是否可行，但靠政府、靠別人都是靠不住的，港人惟有嘗試靠自己。