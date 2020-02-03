武漢肺炎肆虐，在此危急關頭，有香港醫護人員罷工迫使特區政府全面封關，病人成為政治籌碼，咁搞法，即使「封城」，香港恐成「武漢第二」，令港人無辜犧牲！冇錯，政府防疫樣樣慢十拍，但是否這樣就可安然大比數通過罷工，理直氣壯睇住香港死？有啲嘢並非投票少數服從多數就係「民主」，就係理所當然！你話投票人人唔使交稅，一定大多數人舉手贊成，咁政府靠乜維持有效運作？

事實上，以全面封關要挾政府十分兒戲，正如醫學界有論者指出，醫生的初心及天職是救急扶危，卻為了政治表態而罷工，反問是否任由生命消失？正如本報「正論」擲地有聲的詰問：港府封不封關都不能改變他們罷工的決定，因為這些人根本就是以反中央反政府為己任，同反修例期間在各公院發動靜坐的醫護是同一班人……反修例未竟全功，現在便趁疫魔來襲「趁你病攞你命」。最可笑的是，他們一邊政治凌駕一切，置病人於不顧，一邊又要求醫管局不能秋後算帳，既要吃軍餉，又拒絕上戰場，世界上最荒謬的事莫過於此。

「軍令如山，違令者斬」，做逃兵，無論古今中外，都是要處決的！再說，全面封關根本不切實際，中港兩地唇齒相依，有可能全面閉關發桃花源式的遺世獨立美夢嗎？一如同文指出，即使禁止所有內地人入境，也不可能將在內地工作、讀書、居住、生活的幾十萬香港人拒於門外吧？更何況，香港九成鮮活食品來自內地，一旦兩地完全隔絕，經濟活動如何維持？基層市民如何生活？全面封關，不是等同以膠袋笠頭防細菌，自己焗瓜自己嗎？

當此疫症肆虐時，醫護人員更應緊守崗位，與全港市民團結一致打好這場仗；此時此刻發動大罷工，丟下病人做逃兵，盡顯人性的醜陋！醫護人員嘅光環，豈是一本封面耀眼，內容粗淺甚至不堪入目的書！