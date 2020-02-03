舉世都在聚焦武漢肺炎的發展，有些國家忙於自掃門前雪防疫，大的國家會雪中送暖，向中國慰問或送物資，也有一種是趁機向中國插刀，日本及加拿大便是後者。

日本首相安倍晉三日前忽然借武漢肺炎談世衞成員一事，表示有必要讓台灣參與世衞組織，直言如果因政治立場把台灣排除在外，難以遏止肺炎擴散；加拿大總理杜魯多亦表態支持台灣以觀察員身份出席世衞會議。日、加借武漢肺炎的時機談世衞觀察員一事，是巧合嗎？還是純粹為防疫？在結論之前，我們應先看看他們的說法是否成立。新型肺炎雖有一發不可收拾之勢，但國際醫學專家都不得不承認，中國雖成了疫症輸出國，但事後亦極力挽救錯失，內地科學家不但極速分享了病毒的基因圖譜，國家衞健委亦密切公布已知的疫情消息，在互聯網時代，世界各國各地都能從國家衞健委、世衞網站、國際醫學期刊等得到疫症的資訊。

因此，安倍的所謂台灣不參加世衞便無法防範武漢肺炎傳播，根本不成立。而加拿大直言支持台灣以觀察員身份參加，更擺明是鋪橋搭路的行徑。說白了，日、加根本是趁武漢肺炎的時機為台灣造勢。

日本與台灣關係密切，只為了本國在台灣的利益，甚至在台灣人面前體現一點「大哥」風範，日本都有足夠動機做這個掮客。加拿大的動機何在？在孟晚舟事件後，加拿大的「拒中」立場似乎愈來愈強。只是，日、加借防疫談政治，實在低招。明眼人都知道，台灣民進黨政府做夢都想以觀察員身份加入世衞，這件事也一直是台獨執政當局的硬傷。過去幾年，民進黨政府都在世衞議題上頻繁操作，大會內由十數個世人連名字亦叫不出的所謂邦交國提案，會外則派出成員在會場外搞小動作，試圖闖關。今次又獲美國之外的兩把嘴幫腔，枱面上談公共衞生，枱底有何交易，心照啦。