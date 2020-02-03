美國民主黨總統初選即將在艾奧瓦州揭開帷幕，正當各主要參選人之間，仍然無法在支持度上拉開彼此距離之際，民主黨全國委員會日前公布新規則，取消參選人小額眾籌捐款人數目的門檻，改為在全國或率先舉行初選州份的民調達到百分之十者，即可參加日內在內華達州拉斯維加斯舉行的初選辯論，說穿了就是為紐約前市長彭博量身訂造的「專屬條款」。

作為一個比總統特朗普更有錢的億萬富翁，彭博參加選舉素來有一個特色，那就是一切經費不假外求，拒絕接受外來捐款。特別是今次總統初選，彭博在相當晚的時期，才以富裕的白騎士姿態參選，並一擲數億美元，大打選舉「空戰」，在電視大賣廣告，對特朗普進行狂轟濫炸。

對於拒收個人政治捐款，彭博的競選陣營強調，此舉凸顯彭博從來不會被特定利益集團所左右以至綁架。問題是，初選規定參選人需有若干數目小額捐贈者，本來就是要避免像彭博這樣的大財主，利用無限的資源贏得提名，今次民主黨全國委員會新改的「彭博條款」，很明顯是走回頭路。

這就難怪惹來左派參選陣營一片罵聲。桑德斯的競選顧問韋弗狠批，在競選途中改變規則，配合打算「買起」選舉的彭博，絕對是一大錯誤。最諷刺的是，正當一般人認為民主黨近年的支持者，在社會階級、種族等的分布上愈趨多元化，目前仍然在初選賽場上爭鬥的熱門參選人，卻幾乎是清一色的「老白男」（麻省參議員沃倫除外），跟二○○八年選出首位非裔候選人奧巴馬，不可同日而語。

面對這種情況，民主黨內部出現不少聲音，認為應透過改變制度，確保更多不同類型的參選人有更大機會，其中包括檢討是否維持在白人佔大多數的艾奧瓦州和新罕布什爾州，率先展開初選程序，結果黨高層以候選人勝選等政治現實，對「改革派」的建議置若罔聞，如今卻為了另一位「老白男」，而且還是財雄勢大的彭博改變規則，是可忍孰不可忍。

當然，讓彭博參加初選辯論，本身也是政治盤算的結果。彭博參選之初，包括桑德斯在內的主要參選人，重視程度明顯不足，認為彭博這種漫天撒錢式的競選方式，應付地方選舉或許可以，但談到全國性的總統大選，始終要透過「市政廳會議」（Town Hall Meeting）的傳統「陸戰」形式進行，因此估計其選舉工程終究不成氣候。

如今看來，上述傳統智慧未必適用於今屆大選。對於民主黨人來說，今年大選的最大主題只有一個，那就是誰能把特朗普趕出白宮，而彭博對特氏的廣告攻擊一浪猛於一浪，不僅讓其民調支持度逐步上揚，更引來特朗普本人的高調反擊。民主黨人的如意算盤是，在初選期間對彭博「冷處理」，最終代表民主黨出選者，在不過分得罪彭博的情況下，回過頭來靠他的「大水喉」打選戰；現在才意識到，如此一來可能「放生」了他，為免夜長夢多，惟有盡早來個迎頭痛擊。