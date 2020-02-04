功夫茶：強制檢疫手環監控　暴徒保釋更應引入

有人話過，人同禽獸鬥爭有三種結果：贏咗，比禽獸更禽獸；平了，同禽獸冇乜分別；輸咗，連禽獸都不如；所以，千萬唔好和非同類作戰。之不過，有陣時冇得你揀，依家同新型冠狀病毒作戰，香港確診武漢肺炎已出現危殆者，須加藥治療，你話唔同呢隻惡菌怪獸惡鬥，就肯定禽獸都不如！

嗱！為咗防止武漢肺炎疫情擴散，衞生署終於有新猷！要求十四天內曾去過湖北省嘅本地居民需要進行強制家居檢疫，佢哋將會被禁止離開居所十四日，同時需要佩戴電子手環監察，違反者可被監禁半年及罰款五千個大洋。政府資訊科技有關人員強調呢款家居檢疫電子手環係本地研發，「係用嚟防止你離家出走」！

家陣大家聞「湖北」兩字無不喪膽，一聽見「他來自武漢」仲慘過撞鬼，政府要去過湖北省嘅居民自我隔離十四天，畀個「made in Hong Kong」嘅電子手環你戴，雖然未必一環傍手倍自豪，畢竟都算係香港嘅創新科技，無愧「智慧城市」之美譽喎！仲有啊，防止你離家出走，當正你係「危險十七歲」嘅少女，戴住佢，時光倒流，青春活力返晒嚟，都咪話唔盞鬼！香港終於有自己品牌喇！功夫茶認為好應該斬大舊叉燒，活在瘟疫未受控時，飲杯高興吓，說不定可以沖一沖喜！

呢隻家居檢疫電子手環幾堅㗎，嗱，據悉手環無法隨便脫下，並會連接一部手機設備，當手環被破壞或手機被帶離家中，設備會即時通知警方及衞生署跟進。嘩！正斗過「冇歷史」金錶啊，呢個發明雖然冇GPS全球定位系統裝置，不侵犯私隱卻有「追魂」之實，功夫茶靈光一閃，用來對付暴徒禁足令實在妙不可言！

各位街坊如果不是善忘，當會記得有唔少黑衣暴徒，犯下嚴重暴行如「搶犯」、縱火、砸店、襲警等控罪，法官不得已給予保釋，話就話有現金及人事擔保，同埋交出旅遊證件、不得離港，甚至要遵守宵禁令和禁足令等。有法官就話考慮到類似呢啲咁嘅保釋申請，法庭係評估涉案被告人可能不依期歸押或會再干犯控罪，換言之，即係𥄫唔到咁多，難保佢哋呢頭保釋完，嗰頭蒙住塊面又做「蒙面衰人」出來堵路縱火。

即係咁，法庭喺評估相關風險時並不容易，有責任要平衡公眾利益，防止罪案再發生，又要考慮無罪推定原則及被告人嘅權利。嗱！如果保釋條件加設呢隻家居電子手環裝置，法官對給予重犯暴徒保釋時，就不至於太揪心也。難得香港有創意品牌，開講都有話，食得唔好嘥，手環既然「檢疫監犯」兩相宜，快努力生產啦喂！政府搞到市民一罩難求，怨氣沖天，依家夙夜匪懈，努力生產監控電子手環，等林鄭政府威番次都好吖！