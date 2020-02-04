產評：中國經濟雪上霜 損內需後患無窮

據中國古代曆法，今日是「立春」，即一年之始。眼下中國經濟備受武漢肺炎疫情衝擊，商業活動受阻之餘，多數居民更須足不出戶防疫，嚴重拖累消費市道。雖然當局已積極採取措施應對，但鼠年開局不順，實不利包括投資和消費的內部需求，再加上來自外部的貿易戰風險尚未解除，內外交困，經濟實在充滿挑戰！

去年中國經濟增長險守「六」關口，原預期豬年埋尾與美國簽署首階段貿易協議後，可為鼠年開局換來一段喘息時間。詎料人算不如天算，武漢肺炎疫情不但處理不善，更隨着春運大規模擴散全國、甚至環球，令經濟休養生息願望幻滅。就連中國社科院都警告，首季經濟增長恐怕無法「保五」，看來今年「保六」任務將變得更艱巨，最終恐不得不「棄守」。

昨日內地股市在春節長假後復市即告大跌，創下多年紀錄，大概反映了市場對經濟前景籠罩着悲觀預測。須知道受疫情影響，佔全國GDP近七成的省份、多個工業區在春節後未能如期復工，雖則說企業可透過「不可抗力」的法律條款避免因延遲交貨而賠償，但收入無可避免斷纜，令財務上本已十個煲九個蓋的企業處境更嚴峻，能否捱到疫情緩解存在疑問。縱然疫情總會過去，但事件對中國製造業整個供應鏈的嚴重衝擊可能無法復原，因不少企業已轉往海外生產。

中國一直強調，服務業及最終消費是經濟重中之重，背後有十四億人口支持，具足夠韌力，無懼貿易戰衝擊。可今次若敵不過疫情，民眾手停口停，消費信心必然受損；企業收入大失預算，尤其是債務問題嚴重的房地產業被迫停工，影響資金回籠，只怕減息也解決不了問題，倘若債彈遭引爆，戳破樓市泡沫，更是後患無窮。

禍不單行的是，中國去年備受非洲豬瘟影響，通脹於年底急升，惟近日冷不提防又爆禽流感，雙重疫情影響更大、更廣，單是湖北和河南兩省的雞隻飼養已受飼料供應及疫情拖累，食物供應鏈再響警號。一旦經濟增長持續放緩而通脹續升，滯脹將成為事實。

為了應對市場恐慌，當局已在市場提供巨量資金、企業貸款利率和稅務也作出寬限，以支持企業渡過難關，惟措施治標不治本，企業最需要的始終是營商環境，目前只能望天打卦，加上次季起必須加大開放金融市場，意味着內地企業不能以最佳狀態面對外資競爭。鼠年伊始經濟雪上加霜，圖嘆奈何！