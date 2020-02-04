正論：醫護工潮勢淹特區　人命傷亡誰來贖罪

特區禍亂不絕，暴潮未歇，疫潮來襲，如今又爆出醫護工潮，挾病人以令特首，要求全面封關。林鄭月娥昨午宣布進一步限制口岸人流，關閉多個關口，強調與部分醫管局員工罷工並無關係，口硬腳軟，大家還會相信她不是屈服於醫護脅迫嗎？

政府進一步封關，最新暫停的口岸包括羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗和港澳碼頭，今日凌晨零時零分起生效，海陸跨境人流將會集中在深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸，至於空中交通，依然維持有限度的中港航班。香港是國際都會，人流來來往往，有需要保持一定跨境交通渠道，免得影響市民返港，其實關了羅湖及落馬洲口岸已經立竿見影，現時的安排差不多到了最盡底線，可是始終是留有一線，沒有絕對向內地人封關，發起工潮的「醫管局員工陣線」便大條道理表示「不收貨」，高呼「全面封關，堵截源頭，政府無能，罷工救港！」繼續罷工行動。

項莊舞劍，意在沛公，這次醫護罷工其實又是反對派一手籌劃，奪取管治權的好戲，八個月的暴力示威未竟全功，未能拿林鄭的命，惟有變招。去年新成立的工會激增，包括今次號召罷工的「醫管局員工陣線」，便是他們埋下的地雷，伺機引爆，適逢天降疫潮，政府抗疫怠慢再招民憤，看來又是作反的大好時機，但以病人生命作籌碼，又豈是大眾可以接受？

工會本周一發起針對非緊急服務的首階段罷工行動，據稱昨日有二千四百名來自普通科門診及專職醫療等的會員參與，傍晚宣布與當局談判破裂，今日至周五將會進入第二階段罷工，危及緊急服務。醫管局啟動重大事故協調中心應對罷工行動，亦已調配非緊急服務，確保足夠人手維持緊急服務。據當局表示，昨日參與罷工的手術室護士比較多，對重要手術影響較大，包括癌症及心胸外科手術，須削減手術數量，新生嬰兒深切治療部、兒科等部門嚴重人手短缺。若罷工持續下去，公院基本服務亦難以維持。本來大家都以為是疫潮推倒醫療體制，想不到人禍才是致命一擊。沒有吳三桂，又怎會有清兵入關？暴潮中被炒的港龍空勤工會前主席施安娜出現在這次醫護罷工的記者會，並非巧合，據聞國泰及港龍一批空姐亦醞釀罷工，各行各業伏兵「揭竿起義」，特區危如累卵也。

有危便有機，本來林鄭若是想重振聲威，挽回市民信心，這次是最好亦可能是最後機會，可惜廢官始終是廢官，未能逆境自強，每行一步都觸及地雷，自取滅亡，就如設立檢疫中心設施是抗疫必要條件，但政府每次找到心目中的場地如粉嶺未入伙公屋及美孚附近場館，即使未正式公布，都已受到強烈反對，引起示威衝突，最終又是增添怨氣。粉嶺一役政府即時跪低，才會使到美孚居民有樣學樣。自命為「好打得」的林鄭，自從去年暴亂之夏，短短八個月原形畢露，不堪一擊，苟延殘喘，改名「就死得」較為貼切，亦令市民對她不再抱有虛幻的寄望。預警香港今年運程的車公靈籤「馬謖帶兵」，湖北將領馬謖逞英豪誤戎機，禍國殃民，最後遭處斬。香港湖北化，林鄭剛愎自用更甚前人，雖然在暴潮中逃過問責，僥倖保住人頭，但要死的始終都要死，避得初一，避不過十五，武漢肺炎與醫護工潮極有可能是林鄭官運的催命符。

禍福無門，惟人自招，林鄭政府抗疫被嘲為「慢十一拍」，比「衰過清朝」的澳門更不如。生於特區，多災多難，可說慘過明末。「由來巾幗甘心受，何必將軍是丈夫」，明朝末代皇帝崇禎皇帝寫詩讚揚女將秦良玉，多次平亂有功，可說延長明朝的江山，可惜香港第一位女特首不比秦女將軍，破壞多於建設，不但腳頭差，政績更不堪，上任後特區惡運連連，被譏為「攬炒之母」，兩制淪亡，甚至危及一國，「何必特首是林鄭」，特區有此第一號人物，也是氣數將盡了。

倘若疫潮大爆發，造成重大傷亡，即使醫管局秋後算帳，罷工醫護最多免職，恃着專業資格在外國吃香，橫豎對特區現狀諸多不滿，隨時可以一走了之。得罪了全港市民的林鄭，更加非走不可，卸任後留在香港，恐怕安全也成疑問。殖民地餘臣，早安排夫兒在英倫照應，後顧無憂也。特區罪人們全部都部署了後路，可嘆從沙士至今，多少亡魂有冤無路訴。新鬼煩冤舊鬼哭，天陰雨濕聲啾啾。別以為逃往外國便不用贖罪填命，所有香港人都不會忘記是誰把他們害得這麼慘，這筆帳一定不會就此罷休！