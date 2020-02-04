神州觀察：物資分配不公允　紅會抗疫再揭醜

武漢肺炎全國失守，醫療防護物資更是全面告急，饒是如此，社會各界仍紛紛發揚大愛精神，不顧自己左支右絀，也要再省些出來支援「疫首」武漢。絕對想不到的是，大批救急物資竟被積壓在武漢的紅十字會，非但未有及時派發至抗疫第一線，反倒肥了一些不相干的醫院以及幹部，堪稱荒謬絕倫。

湖北省紅十字會日前首次公布受捐物資的使用情況，遭踢爆除了湖北省疾控中心、武漢鐵路局獲贈大量口罩，不在抗疫徵用名單的武漢仁愛醫院亦獲贈了一萬八千個，該院並被揭發屬「莆田系」民營醫院，專治男女不孕不育，也未收治發熱病人；反而處在抗疫前線的公立武漢協和醫院，只獲發三千個口罩。此外，兩者獲撥捐款亦是差天共地，明顯存在分配不公，事件更引發民眾強烈聲討。

更叫人揪心的是，武漢協和醫院日前發出網絡求助，直言已非「告急」，而是物資全部用完了，以致該院醫護人員不得不連續數日重複穿着防護服，甚至自製「頭盔」當口罩來用，隨時將個人安危暴露於病毒之中，及造成病毒傳播風險，處境十分惡劣。對此，武漢紅會人員竟振振有詞表示，都是醫院，為何不能派發口罩給別家？又憑甚麼要為醫院分出三六九等？可嘆武漢紅會為了遮醜，竟連吃相也不顧了。

眾所周知，中國的紅十字會多年來一直醜聞纏身，尤其是當年汶川大地震爆出貪污善款事件，以及之後的郭美美事件、總會領導配豪車等貪腐亂象不絕，早令中國慈善事業的公信力跌至谷底。民眾的善心一再被利用、揮霍，惟對方從來也不懂得憐惜，更不停地往民眾的傷口上撒鹽，像捲入今次事件的莆田系醫院，近年可謂臭名昭著，民眾避之則吉，唯獨紅會對其不離不棄。有網友揭發二者過往已有多次「緊密合作」，堪稱臭味相投；今次所涉口罩更被指存在假捐問題，屬莆田系的自導自演之舉，是為博名還是為取利，充滿想像空間。

而紅會分派物資能力之低下，亦叫人相當無語。一邊死守着救急物資不發，一邊又大呻人手不足；各單位主動上門來取，紅會又諸多設限，推三阻四。協和醫院前往領取物資的人員直認需隱瞞真實身份，否則就會遭對方故意針對，甚麼也得不到，堪稱離奇。人們不禁要問，紅會究竟是幹甚麼的？為何連官媒記者入內調查亦敢阻攔，為何官員幹部就可輕易將物資領走？

尤其需要記取的是，汶川地震多年後，許多捐贈物資被發現仍然堆積在紅會的倉庫，任其過期發霉，何止是暴殄天物，簡直就是貽誤戎機。武漢紅會今日之舉與當年幾無二致，難道又想重蹈覆轍，累死全城百姓？