世界視線：英吉利當頭棒喝　大歐洲南柯一夢

大英帝國的臣民們終於如願，在上月三十一日脫離了歐盟。倫敦國會廣場當晚擠滿了慶祝的脫歐派民眾，但歐洲大陸卻陷入了沉默。作為歐盟領軍的兩大火車頭，德、法兩國領袖對歐盟的前景，以及英歐關係的未來發出了警告：歐盟成員國現在必須更加團結，因為前方荊棘滿途。

脫歐只是英國撬動歐盟基石的開始，因為它絕不會甘於坐視一個強大的歐陸，把自己圍困在歐洲西陲的海角天涯；更何況，歐盟的大歐洲夢想一日不壽終正寢，就不能扼殺蘇格蘭、北愛爾蘭以及威爾斯的獨立浪潮。

是以，強化跨大西洋特殊關係，憑藉美國盟友的支持，在歐陸推動脫歐政治聯盟，進一步削弱歐盟，甚至是造成聯盟的土崩瓦解，是今後英國最可能選擇的道路；反之，凝聚內部團結，壓制歐盟內部的分離勢力，則是法、德兩個歐洲大國的根本利益所在。

歐洲亦因此隱然分裂成兩大陣營：一是由英美特殊關係為主軸、拉動東歐等地區親美國家的「削歐」勢力；一是以法、德為核心的歐陸聯盟。後者面對來自歐盟圈內外的離心活動，自必試圖固本培元，在能源供應、經貿往來等方面加強與俄羅斯、中國接軌。

歐洲的一場新對抗亦因此開始醞釀。雖然英國脫歐有諸般理由，惟獨淡化了大歐洲夢的起緣。歐洲在二十世紀短短的前五十年內，爆發了兩場現代化戰爭，並擴大成世界大戰。歐洲由戰前世界經濟、政治、文化的中心，退化成戰後美蘇冷戰的前沿。因此大歐洲夢的起源其實非常單純，就是避免歐洲再次陷入戰禍。

所謂天下事分久必合，合久必分，如今英國認為歐洲到了分家的時候，但對分家的後果，各方卻只是停留在出入境管理、稅務安排的微觀層面。事實上，脫歐已令大歐洲南柯夢醒，歐盟圈內圈外的各國政府都需重新審視周邊的種種衝突基因。

對外，大國對立之勢已經形成，小國難獨善其身；在內，歐洲各國民族林立，族群衝突的危機隨時紙包不住火，近期加泰羅尼亞公投事件便是一例。假若歐盟果真有一日分崩離析，歐洲過去大半個世紀一步步建立的共同外交政策、經濟政策、統一市場就會萎縮，甚至化為烏有。沒有了利益協商的平台機制，歐洲恐進入劇烈的政治、經濟、社會波動期，直至各國重新意識到合的可貴。