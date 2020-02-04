對於在這場抗疫鬥爭中完全喪失職業操守和道德，只顧自己「訴求」，拿香港市民的健康安危作籌碼，不顧病患者死活的一些醫護人員之罷工行為，全社會必須予以嚴譴，特區政府和醫管局必須對罷工的組織者、策劃者採取紀律處分。

這場關乎七百萬市民生命健康的抗疫，實乃一場戰爭，敵人是來勢洶洶、危險萬端的疫症、疫情，打退這個頑敵，保護人民生命健康，前線的戰士是醫護人員，他們守土有責，守護市民有責，救死扶傷有責，他們有一萬個理由盡職盡責，沒有一個理由當逃兵、玩「譁變」。人們不能想像在戰場上、在生死搏殺之際，某些官兵能夠以對上面的「作戰方針」有意見，對自己裝備彈藥不夠好、不夠全，對堅守陣地或衝鋒在前有危險、很辛苦就棄槍而逃，「罷兵」不戰，這樣的官兵必被嚴厲制裁，是可恥的懦夫。不管他們為自己的行為編造多少冠冕堂皇或可憐兮兮的理由，他們都會被釘在恥辱柱上。

今次抗疫鬥爭，有那麼多醫護逃兵響應罷工，世所罕見。其近因是這場大規模的疫情正好與七個多月的反修例暴亂相對接，發動罷工的工會「誕生」於暴亂之中，是醫護界「縱暴派」的團體組織。在暴亂未平、疫情來襲之下，他們自然要抓住戰機，趁香港病攞香港命，繼續暴亂中未能完成的「事業」。

其遠因是回歸二十多年，反對派「逢中必反」、「為反而反」開花結果，毒瘤擴散，衝破了社會所有的免疫系統，「逢中必反」、「隔絕中港」的癌細胞已入骨上腦，職業道德、職業操守相對強固的醫護界也被攻陷，且迅速蔓延。這場嚴峻的疫情來自武漢，來自內地，來自「中國人身上」，來自「中國政府和官員的瀆職、刻意隱瞞」，於是社會上和醫護界的反對派很容易抓住議題，政治炒作，「逢中必反」又可大顯身手，他們的罷工也就成了「自主救港」的英雄行為，就像黑衣暴徒的打砸搶燒是所謂「義士」之舉、「光復香港」，真黑白顛倒、信口雌黃也。