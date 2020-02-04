武漢肺炎肆虐，全世界目光都注視着中國，其實美國也正迎來第二波冬季流感，危害性不遑多讓。根據最新統計數字，今個流感季節美國已有一千九百萬人感染，當中十八萬人住院，最少一萬人死亡。而中國目前確診武漢肺炎的病例是一萬七千多宗，三百多人死亡。無論是感染人數，還是死亡人數，美國流感都比武漢肺炎多得多，但前者反而沒有多少人關注，可謂咄咄怪事。

武漢肺炎是新型冠狀病毒引起，醫學界缺乏足夠認識，暫時沒有疫苗和特效藥，所以容易傳播，也容易引起恐慌。而流感則是常見疾病，一般民眾早有充分認識，既有疫苗，也不難醫治，疫情本來不應如此慘重，為何美國每年都搞得這麼狼狽？這麼多人感染乃至死亡？唯一的解釋是，美國防疫意識薄弱，防疫措施不足，比第三世界國家好不到哪裏去。

最諷刺的是，美國無視本身疫情慘重，反而對中國落井下石。商務部部長羅斯日前宣稱，中國爆發疫症，有助於工作崗位回流美國。這分明是趁人之危，將自己的利益建築在別人的損失之上，難道這就是老美所吹噓的普世價值？說穿了，普世價值其實就是「美國優先」，就是自私自利、損人利己。老美幸災樂禍，企圖利用中國疫情來增加美國工作崗位，恰恰證明美國無法以本身條件吸引企業回流，正如美國在5G領域競爭不過中國，便以下三濫手段打壓華為，堂堂世界唯一超級強國竟要靠踩低別人來抬高自己，不僅可悲，而且可恥。

香港有些人言必稱美國，將普世價值吹得天花亂墜，如果不是幼稚無知，就是邪毒上腦。正是這班人，疫症來襲之際還在添煩添亂，阻礙抗疫，部分醫護人員更以罷工為武器，拿人命開玩笑，簡直令人齒冷。孟子說：「無惻隱之心，非人也；無羞惡之心，非人也。」人一旦喪失基本良知和道德，與其他動物也就沒有甚麼分別。