英國和歐盟分手，歐洲議會上周三投票通過後，一眾議員手牽手唱出《友誼萬歲》送別，還稱英國永遠是歐洲一分子，事實上雙方還藕斷絲連，現在進入了十一個月過渡期，期間英方仍需遵守歐盟法規，雙方需年底死線前完成未來經貿關係的談判，否則又是變相硬脫歐。

預計三月英歐將展開談判，這次再沒有盟友關係，在商言商，互相要賺取最大利益，究竟誰沒有誰會損失更大，都反映在雙方提出的條款，相信比脫歐前談判更多分歧。歐洲理事會提醒時間表緊迫，英國首相約翰遜卻斬釘截鐵表示過渡期絕不會延長。四年前的脫歐公投投票，脫歐派雖然只是勝留歐派數個百分點，但去年底大選保守黨獲得大勝，在議會中獲得極大優勢，約翰遜正處於強勢，與當日文翠珊處處碰壁不可同日而語，這點有利他繼續與歐盟討價還價。

島國英國與歐洲關係從古以來都是若即若離，大不列顛自己夠強，也不用賣其他國家帳。若不是覺得有利可圖，也不會上世紀七十年代加入歐盟前身歐洲經濟共同體，與其說因利益而結合，是政治婚姻，倒不如說是因誤會才結婚，如今搞清楚彼此性格，英國還是自己走自己的路才有發展，成為第一個退出歐盟的國家。這次分手費約三百億英鎊，英方能否短期內連本帶利歸還，外界不寄厚望。

英國沒有了歐盟這個堅實夥伴，與中國這個世界第二大經濟體加強合作似乎是最明顯不過的事，前首相文翠珊在任時已做好了一部分打底工夫，但真正實行在政治平衡上又難度甚大。中美貿易關係且戰且談，約翰遜一邊廂要維繫與美國的關係，另一邊廂又要討好中國，對華為參與5G建設「有限度」開綠燈，即時引起美國方面非議，國內亦有反對聲音，順得哥情失嫂意，約翰遜不像有左右逢源的功力，想食兩家茶禮，似乎貪心了點。