武漢肺炎襲港，大型疫症隨時在社區爆發，整體社會都在密切留意疫情發展，呼籲市民注意衞生，做好日常生活的防疫。全港學校停課，政府率先宣布減少非緊急部門辦公室開放，並呼籲其他商業機構跟隨。

正當社會上下都在做好準備應付疫症來臨之際，突然出現一些來自不同背景、不同行業的團體，眾口一詞要求特區政府針對內地「封關」。何謂「封關」未見解釋，是否指全面停止與內地的交往，截停兩地的人員和貨物互通？身在內地工作和居留的香港居民是否也在被封之列？香港依賴內地供應的新鮮食物和食水是否也要截停？

率先站出來的是「醫管局員工陣線」，聲勢浩大，立場鮮明，聲稱因內地病者湧入香港，公立醫院來者不拒，醫護人員不勝負荷，面臨崩潰，所以要求政府封關。若政府不聽命，就號召醫護人員罷工。這個工會限定特首翌日定時會面，不答應便號召會員開始罷工行動。至於醫護罷工到底影響了誰？誰人受到的傷害最大，則未見他們關注。

醫護工會一提出罷工，隨即有社工工會響應，還有一個「區議員聯席」也聲稱出動，要去連接內地的口岸阻截內地居民入境。另外，各個所謂社區團體到處虎視眈眈，一發覺政府要徵用社區附近某些設施，為受武漢肺炎疫情影響的市民作「中轉隔離」或後備設施，便立刻撲出來制止，發動蒙面黑衣群眾堵路放火，重演反修例的暴行。最新行動，是在羅湖東鐵站放炸彈、深夜向東鐵路軌拋雜物、破壞輕鐵車站、上獅子山掛直幡。大家是否察覺，這些行動熟口熟面，倒不知與預防疫症擴散何干？

武漢肺炎疫情已侵入香港，隨時爆發，這些團體在此時此際發動破壞意欲何為？醫護人員罷工，公立醫院便會人手不足，病人得不到合理的照顧，減少了遏止武漢肺炎疫情擴散的人手，疫情在社區擴散，受害的正是廣大市民。正如阻截政府設立「中轉隔離」設施，就只能讓那些曾與武漢肺炎患者有緊密接觸者回家自我隔離，到時這些人居住的社區豈不是更加不安全，隨時可能爆發更多疫症？

根據香港法律，特首會同行政會議有權在緊急情況時，訂立合乎公眾利益的規例，毋須先經過立法機關審議。看來要應付這次疫情，行政長官除了運用權力訂立緊急規例，全面控制，在一定時間內強制性禁止罷工、禁止公眾集會，隨時徵用指定設施作救災應急用途，別無選擇。如果特首繼續優柔寡斷，任由局勢拖延下去，疫症一旦在社區大規模爆發，恐怕市民的傷亡更重。