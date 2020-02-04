一個正常的工會組織，爭取的是勞工福利，談判人員是勞資雙方，頂多加上勞工處斡旋。但「醫管局員工陣線」卻非如此，開宗明義的訴求是「支持全港三罷」、「守護醫管局員工政治權利」，要特首跟他們會面，不來即拉倒，連醫管局高層都不見，明顯不是工會而是政治組織。一班搞政治的人發起罷工，真的是純粹為醫護人員及全港市民爭取權益這麼高大上嗎？

更蹊蹺的是，該工會主席並非醫護人員，而是醫療訊息主任，屬於IT部門。一個完全不用接觸患者的後勤人員，竟然聲淚俱下說「不是貪生怕死，而是前線醫護無人保護」，其演出比戲子更精彩。再看其身邊人員，赫然發現兩位前空姐吳敏儀和施安娜在內，她們正是當日發起航空業大罷工、佔領機場、趕絕旅客的搞手，如今竟然變身醫護人員，整場罷工的性質到底是甚麼，不言而喻。

由此可見，港府即使答應不讓內地旅客入境，他們也不會滿意，因為他們要的是中港完全隔絕，若能煽動更大型的暴亂推翻政府最好不過。由反修例到今天，套路皆是如出一轍。明乎此，所謂「無私」罷工，不過是用來煽動民情的堂皇招牌。

有讀者來郵批評筆者不應指摘醫護罷工，節錄其中一段：「凡是（事）要將心比心己（應是將心比己吧），欠缺口罩去前線，只係等死。」令人看後搖頭嘆息。原來，不少市民真的以為公院醫護全無保護裝備，連口罩也沒有，不得不令人慨嘆毒媒、文宣洗腦有功。誠然，市面防疫物資短缺，市民一罩難求，但公院醫護的裝備十分充足，醫管局亦表明儲備足以應付三個月，絕對不存在前線醫護連口罩也沒有的事。不信的話，去急症室走一趟看個究竟。

港府應對疫情極差，這是實情，但差極也不至於虧待醫護人員。希望大家認清事實，不要盲信謠言，社會必須團結一致，方能渡過疫潮難關。