今天是立春日，原則上要到下午五時才進入庚子年，在這個時間之後出生的人才算是屬鼠。既然今日是正式踏入金鼠年，在此謹祝香港人身心康泰，和氣生財。

我們要作美好的祝願，但也要作好應付逆境挑戰的心理準備，無論今年鼠年抑或明年牛年，對香港、對中國都不算是好時年。去年香港面對反修例之亂，擾攘多月，重創經濟及社會秩序。身邊有年輕人老是問我香港何時方能復甦，筆者不是生神仙，如何能肯定？給纏得沒法，就姑且用天干地支推算一下，結果也寫在十二月四日的本欄，題為：「復原要待二○二二年？」文中說：「香港能夠在豬年之內復原嗎？相信不可能，就算農曆年尾天氣大寒，此地的火氣漸息，亂事充其量也只是稍作平息，特區八字中的天干地支沖剋仍然厲害，獅子山下很難過上完全太平的日子。然則，香港何時才能重回好運？逐年往下數吧，數呀數，天呀，最快也要數到二○二二年！」

上文發表後，月前每逢有朋友問我香港何時才能復甦，我都答是二○二二年，朋友們大多厚道，不予置評，但從眼神中也看出不無狐疑，意思大抵是「使唔使咁誇張呀」！這也難怪，因為武漢肺炎肆虐，不過是近兩星期的事，在此之前，大部分內地人、香港人都料不到情勢竟然可以如此嚴峻。

筆者亦卜亦筮，事先能否推算出有這一場疫患？當然不能，我只是玩票性質，並非專業玄學家，不過是從天干地支的沖刑剋合中，籠統地看出香港命局要多受兩年挑戰，故提醒港人要逆境自強而已。

觀乎這一場疫症，中、港兩地可謂「不死也得脫層皮」，經濟肯定受重創，社會要回復舊貌，恐怕真要兩年時光。不過，世道從來陰陽相間，順逆有時，只要肯定黎明會來，何妨安然待之？