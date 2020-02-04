民無信不立，一個政府失信於民，真係做鬼都唔靈。呢，食衞局局長陳肇始日前談到醫護罷工，一時感觸哽咽落淚，話擔心醫護人員情緒和公立醫院嘅服務。之不過，網民不但未給予同情，仲話佢流緊鱷魚淚。

依家武漢肺炎疫情嚴峻，而且社區爆發風險甚高，更出現命危個案，醫護人員選擇此時罷工，無疑把市民健康拋諸腦後，仲話「罷工救港」，歪理正說，令人憤慨！正當一罩難求時，陳肇始又被網民翻舊帳，炮轟佢係「狗官」同「害人精」。話說陳肇始上月二十一日喺臉書上載咗一張相，話自己落區視察口罩嘅供應情況，佢自己就無罩一身輕，相中所見口罩四十五蚊一盒，平到笑！局長就話口罩整體供應正常，價格尚可，又指政府嚴陣以待，已做好最嚴謹同充足準備，大家必須同心協力，守好每一道衞生防線，才能克服難關，仲標籤「迅速應變」！

呢，就係「迅速應變」呢四粒字出事喇！香港特區政府防疫無能，應對失焦，同鄰埠澳門比較，各項措施都比澳門慢十一拍，包括旅客填寫健康申報表及體溫監察、成立應變中心、學校停課等，尤其是口罩，港府一月二十五日仲致函國務院求助口罩供應，這不是添煩增亂是甚麼？依家內地自己都唔夠口罩用，朋友去旅行，在特拉維夫機場拍到一箱箱口罩全部運去中國，可見內地都四處刮口罩！

仲有啊，依家內地幾乎連棺材都冇人做，香港棺木供應緊張，正如本報「功夫茶」話齋，生在香港死無葬地，其實根本連一個骨灰龕位都難求，港人喺廢官嘅無能管治下，落得無淚話淒涼！此時此刻仲斗膽話「迅速應變」，睇吓香港一罩難求，而澳門一月二十四日實行配給口罩，居民優先限購。香港廢官則一味廢噏口罩有幾千萬個，市民卻為買唔到口罩而惶恐不安！一罩見高低，香港廢官喊乜鬼啫，索性撼頭埋牆，「一撼救港」吧！