英國在當地時間一月三十一日晚上十一時，結束四十七年歐洲聯盟成員國身份脫歐，未來十一個月過渡期至今年年底，期間英國繼續執行歐盟規則、遵守歐盟法律，雙方貿易規則保持現狀。歐洲議會在一月二十九日表決通過英國脫歐協議，投票後在場議員齊唱《友誼萬歲》送別英國。英國與歐盟需要在過渡期內商討雙方的自由貿易協定，否則期限屆滿就被迫硬脫歐，將會引發大堆不必要的爭論。正如英國首相約翰遜所說，英國與歐盟說分開不難，難在雙方各有各寄望。貿易協議的談判才是真正考驗，英歐很容易變成敵人，亦損害與各成員國的關係。

英國與歐盟需要談的議題包括安全、能源、運輸連接、捕魚權利和數據流動。歐盟表明，如果期限內英歐未能達成協議，雙方將按照世界貿易組織規定實施進口關稅和管制。是否英國接受歐盟提出的建議，大家就能免傷和氣？問題在於英國還需要面對歐盟各成員各自的貿易談判，跟歐盟標準絕不一樣，故不能一本通書看到老。還有在談判過程中增加了對美國的考慮，因為美國牽動住整個歐盟的貿易命脈，不能不防。

資源分配是兵家必爭之地，英國周遭海域的魚獲區應怎樣管理，將成為脫歐的重大爭議，不少英國脫歐派主張重新控制英國豐富的漁場，但歐盟已經早一步把歐盟船隻准入和准入歐盟市場拉上關係，即歐盟船隻獲准進入英國魚獲區，才准許英國金融服務企業進入歐盟市場。

脫歐之後，英國的貨幣以及護照善後工作基本上沒有大問題，最需要關注就是英國與其他歐洲國家的經濟貿易關係，變成英國脫歐的對手不是單一的歐盟，而是歐洲各國，多方談判無法解決問題影響合作，達成協議又會遭其他國家借鏡去爭取多一些，還有如何處理現居英國約三百萬名歐盟國家公民的居留問題。脫歐說是易事，難題正在開始。