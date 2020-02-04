面對新型肺炎的肆虐，國家各省市已實施多項措施，希望能夠防止疫症進一步蔓延至其他地方。雖然香港尚未出現大規模的爆發，但當局不容忽視任何可能發生的情況，應加緊進行一切適切的措施防範疫症。事實上，香港本身擁有一批專業的中醫藥團隊，在社區公共衞生中亦可有更高的參與程度，利用中醫理論提升群眾的身體質素，對抗疫工作會有一定的用處。

現時，大部分內地醫院都是採用中西醫結合的運作模式。一般病患的治療方案，既會有西藥以及相關的醫療程序，亦會有中藥輔以療養身體，而對於中西醫共同會診，曾在內地住院的人士亦不會感到陌生。的確，所謂「西醫治病，中醫治人」，前者能夠針對病情對症下藥，後者則採取固本培元增強體質，各自皆有臨床的優勝之處。

面對今次來勢洶洶的新型肺炎，中醫亦可有一定的臨床及公共衞生的地位。近日，多個省市的中醫官方機構，亦推出針對預防新型肺炎的研究及相關藥方。事實上，中藥有多年的傳統理論基礎，能綜合歷史上有關防疫的經驗，對提升公共衞生是有實質幫助。

至於香港，雖然中醫藥已經發展多年，而當局近年亦積極推動，卻少有將其與西醫結合的措施。在正常的情況下，一般病人前往求醫，一是選擇西醫，一是選擇中醫，而鮮少會有中西醫共同會診的機會。由是觀之，香港既然是中西文化的交匯城市，而兩者醫學皆有己身的好處，相信日後發展本地的中西醫結合，會是香港政策的大趨勢。

回想中醫藥過去發展的道路，當局政策多年來未有根本性的改變。就如構思了十多年的中醫院，於數年前的施政報告才敲定在將軍澳百勝角興建，預計於二○二四年分階段啟用，但是當中許多具體措施以及相關法例仍未落實。舉例來說，中醫師能否以放射影像協助診斷；又或中醫師能否以中醫方法進行急救，以及所引伸的相關法律責任等，皆需要時間與中西醫業界進行商議。若然當局有心實行中醫政策，就應要做到細緻可為，不要過分限制中醫臨床範圍之餘，又要兼顧整個醫療系統的發展空間。

說回今次的疫症，內地團隊皆有中西醫不同領域的專家，而香港亦可吸取相關的經驗，在以後預防疫症的工作中，讓中醫能有更高的官方地位。香港的中醫業界亦不妨配合當局的疾控工作，向市民講解更多經科學驗證的中醫理論，又或推介適合不同體質人士的防疫湯水。所謂「正氣體存，邪不可干」，讓市民認識更多中醫藥的知識，能夠更好地增強免疫力，對於阻礙疫情散播會有一定的作用。

雖然今次疫情來勢兇猛，但我們大致已掌握病毒的基因序例，與研發出疫苗的距離也許是近在咫尺。另外，最新研究發現，病毒能夠透過排泄物傳播，故我們不能放鬆警惕，每天需對排泄渠進行消毒，避免出現家居之間的傳染。與此同時，我們也可結合中醫知識增強抵抗力，共同戰勝新型肺炎。