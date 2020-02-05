世界視線：美選舉政治險惡　假新聞鋪天蓋地

美國民主黨總統初選在艾奧瓦州揭開序幕，然而就在該州舉行黨團會議前夕，卻發生了一段小插曲：當地媒體《得梅因紀事報》聯同美國有線電視新聞網絡（CNN），原定在上周六公布會議前最後一份民調，結果因為技術原因而臨時取消。由於有關民調有悠久歷史及相對高的公信力，一向被視為選情的風向標，今次突然抽起結果，引發一場不大不小的風波。

《得梅因紀事報》出現的技術失誤，說來其實相當低級。話說為了公平起見，問卷將各參選人作隨機方式排列，換句話說，受訪者先聽到哪個參選人的機率相等，然而有操作員不慎將電腦屏幕上問卷的字體放大，以致部分問卷中排在最底的參選人「排除」在外，該媒體出於慎重，遂決定抽起結果。

正是這一份沒有公布的民調，讓人們「各取所需」，為自己支持的政客造勢。佛蒙特州參議員桑德斯以及華裔商人楊安澤的粉絲，不約而同地在社交網站發放「#公布民調結果」的hashtag，其中被稱為「楊幫」的楊安澤支持者，更暗示《得梅因紀事報》之所以「隱瞞」民調結果，是因為楊安澤的支持度比對上一次民調錄得大幅度升幅。

問題來了，政客支持者的言論明顯沒有事實根據，但民調機構既然不打算公布結果，也就很難對相關評論作出回應。至於政客本人，樂得有支持者幫自己搖旗吶喊，哪會深責？楊安澤的競選團隊就表示，他們從來不支持網絡造謠，更加不會參與，但對於支持者的自發行動，他們卻「無法控制」，連呼籲支持者冷靜的門面話都欠奉，明擺着一副「事不關己，愛莫能助」的態度。試想像，如果這種基於臆測的論述出自特朗普或其支持者之口，民主黨人不口誅筆伐、冷嘲熱諷、扣上「選擇性事實」的帽子才怪。

說來實在諷刺，美國政府防範俄羅斯、伊朗等敵對勢力滲透美國大選，不遺餘力，經常指摘兩國網軍在美國的社交平台發放假新聞誤導民眾，誰知部分美國選民政治沖昏頭腦，自己先帶頭傳播假訊息，也可算是「家賊難防」。