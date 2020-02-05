功夫茶：隔音屏狂失螺絲帽　公路驚演危牆八日

抬棺材甩褲，最多就失禮死人！而美女跌膊甩罩，更會贏得滿園春色關不住，睇到麻甩佬眼凸凸、噴晒鼻血！之但係，有啲嘢如果甩漏，好似呢個廢柴政府施政，一味廢噏有幾多千萬個口罩會供應市面，而實情係一罩難求，就死得人多！

嗱！有啲嘢甩漏就無傷大雅，而有啲若然甩漏而懵然不知，分分鐘會好大鑊！有良好市民李生去年十二月廿二日喺大埔山塘路附近山坡遛狗，赫然發現山坡旁邊一段快速公路，有多個用作固定隔音屏於地面嘅螺絲帽消失咗，佢擔心一旦風季來臨，若然大風起兮雲飛揚，頂多令人聯想起劉邦條友想「威加海內兮歸故鄉」啫！之但係若然將未固定喺地面嘅隔音屏吹冧，「泰山崩於前」咁就大件事喇！

阿哥，死得人㗎！本報記者不敢怠慢，翌日立刻飛奔去實地視察，結果真係發現，每日車流量數以十萬計嘅吐露港公路，其鄰近港鐵大埔墟站嘅一段走線，有約二百粒用作固定隔音屏喺地面嘅螺絲帽離奇消失！呢段往太和方向嘅行車線，附近有一個由路政署負責維修嘅斜坡，該段公路設置了隔音屏，每個隔音屏闊約三米，高五米，安裝喺一個金屬座上。

照計金屬座與下方混凝土之地基間應有六條螺栓連接，螺栓再扭上螺絲帽，用以將承托隔音屏嘅金屬座固定喺地面。而記者現場所見，約一百米長嘅路段中，只有少數金屬座係六條螺栓都各扭上了兩粒螺絲帽，有部分僅一、兩條扭上兩粒螺絲帽，部分則全數六條螺栓都冇扭上螺絲帽，都幾離譜！

嗱！事件經本報記者踢爆，路政署回覆亦證實一百三十個金屬座失去約達二百粒螺絲帽！照計路政署明知「亡羊補牢」應愈快愈好！皆因每米重逾兩噸嘅隔音屏，甩咗咁多螺絲帽，一旦塌陷，路過嘅車輛必被壓成「柿餅」！路政署要到去年十二月廿九日完成修復，即係中間有成八日全天候上演緊驚慄片「危牆八日」！

呢！路政署官僚就話「事件冇造成即時結構安全問題」。今次就大話夾好彩大步檻過啫，之不過唔係次次都咁好彩，唔怕一萬，至怕萬一，廢官唔係唔曉吖嘛？內地官場興弄虛作假，有個笑話，說一個尼姑去醫院婦檢，一看化驗結果，哭成淚人。旁人問她何以咁傷心，佢喊住話：這年頭甚麼都是假，連紅蘿蔔也是假的，弄得我懷孕了！實情係醫生把尼姑及一個孕婦嘅病歷搞錯了！「搞大尼姑個肚」唔死得人，之不過，如果官僚處事乜都慢十一拍，分分鐘死得人多！路政署官僚，唔該多啲巡查吓全港啲隔音屏同埋啲橋墩有冇裂痕、公路有冇凹凸不平，咪成日印印腳等人約咁款至得㗎！