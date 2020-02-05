神州觀察：民眾防疫意識低　死刑阻嚇勢所逼

武漢肺炎導致內地民眾死亡及確診數目皆已超過當年的沙士疫情，且相關數字還在不斷飆升，不知何時見頂，亦足證本次疫情更加兇險。奈何部分民眾的防疫意識仍十分低劣，甚至在有意無意將病毒傳予他人，難免釀成更多社區災難，迫使一些地方不得不以死刑作阻嚇，以期有效管控疫情，遏止亂象。

黑龍江省高級人民法院日前印發緊急通知，要求嚴懲涉及疫情防控的多項犯罪，其中規定故意傳播新型冠狀病毒病原體，危害公共安全的，最高可以判處死刑；拒絕接受檢疫、強制隔離或治療的，因過失造成新型冠狀病毒傳播，最高可判處七年；編造及傳播疫情虛假、恐怖訊息，最高可判處十五年；未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等行為，亦可判處死刑。

而在此前，不少地方亦因應疫情需要陸續推出某些懲罰措施，像廣州等地頒布的「口罩令」，違者需被追究行政或刑事責任，但遠未到要殺要剮的程度；就算武漢實行封城禁令後，對於可能存在的惡意逃離行為，內地法律界人士亦只建議最高判處十年刑期。黑龍江今次於諸多防疫環節祭出最嚴懲罰手段，雖然狠辣，倒也不失亂世用重典之精神；大疫當前，面對國人的某些自私缺德行為，亦只能如此。

須知自武漢市早前作出封城決定後，當地旋即掀起逃亡風暴，更荒誕的是，不少成功逃出去的人還不忘上網炫耀出逃經驗，譬如有女子明知自己有發燒及咳嗽等症狀，仍服用退燒藥避過關檢去到法國，叫法國人怎不咬牙切齒？至於成功逃到國內其他城市的武漢人更是不計其數，甚至有些已被確診染疫人士，為逃避隔離而趁機溜走，或是隱瞞病情到處走動，何止是缺德缺腦，更是社會禍害，與故意殺人並無多大區別。

事實上，不光是武漢人，其他各地亦不乏此類故意傳播病毒之人，以至不時便會見到有地方發出緊急尋人通告；譬如要求乘坐某個航班、車次交通工具，或是哪天在某個超市、酒店、洗浴中心消費過的人士火速聯絡政府，接受登記檢測，無非都是這些無良之人折騰出來的。非常時期，若不以強硬手段從嚴懲處，疫情勢難全面受控，而對於那種故意扯甩醫護口罩吐口水、想要攬住一起死的惡毒之人，又怎能輕易放過？

還須看到，內地社會本就缺乏公德素養，民眾亦非只是欠缺衞生防疫意識這麼簡單，民族劣根性實在太多；不但平時慣於見死不救、幸災樂禍，危難時期更多落井下石、趁火打劫之輩，互害社會絕非浪得虛名。為享口腹之欲可以濫食野味播毒，為保命可以殘殺貓狗寵物，處處顯見自私本性，非峻法不能治頑疾。