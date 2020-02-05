正論：新鬼煩冤舊鬼哭　廢官無力拾殘局

「新鬼煩冤舊鬼哭，天陰雨濕聲啾啾。」昨日天色陰暗、灑下點點愁雨恍惚似流淚，本報「正論」以杜甫《兵車行》這兩句作總結，為政府歷來抗疫不力，枉死冤魂抱不平，同日即爆出武漢肺炎本地首宗死亡個案。為死者悲傷的同時，大家都盼望這是第一宗，亦是最後一宗，可是廢官掌政，抗疫無方，港人性命安全又如何能有保障？

根據世界衞生組織二○○三年公布數字，當年全球約有八千零九十六人感染沙士、七百七十四人死亡，包括內地三百四十九人及香港二百九十九人。但今次武漢肺炎，單是內地已經超過二萬宗，死亡人數突破四百，禍害遠遠超過沙士，而且數字不斷上升，一日可以新增數千宗，不少專家估計疫潮要到四五月才見頂，期間又不知再添多少冤魂，香港會否重蹈沙士覆轍，數百甚至更多市民無辜枉死？這一刻正是抗疫關鍵時期，政府高官，你們知道自己是在打一場沒有硝煙的戰爭嗎？

作為主帥，林鄭月娥領導無方，和她的團隊明顯犯了多種作戰的大忌。首先平日毫無練兵，準備鬆懈，防疫意識及機制匱乏，比沙士時期更不如，十七年前的特首董建華夫人還會全副防毒武裝出動，呼籲市民勤洗手，今時今日林鄭月娥的口罩戴了又除，前陣子整個團隊一人一罩如臨大敵，昨日自己及下屬又變臉「裸說」，原因竟然是因為供應緊張，以身作則帶頭「慳啲使」。記者會人頭湧湧，張嘴說話口沫橫飛 ，正是交叉感染的溫床，林鄭你自己是「攬炒之母」，不要命不緊要，卻何必找市民陪葬？若果有人因沒有戴口罩而染病身亡，政府難辭其咎，問責官員是否一命賠一命？

預防勝於治療，可是香港衞生官員起初懶懶閒，對內地疫情漫不經心，林鄭月娥更在外地遲遲未返港，以致防疫措施處處比鄰近的地區如澳門「慢十一拍」，從健康申報以至封關，都是各界三催四請才實行。隨着愈來愈多本地個案出現，確診直逼二十宗，恐怕已經錯過防疫階段，現在進入抗疫生死存亡的時候了。

昨日不治的本港三十九歲男子，據報他於上月二十一日乘搭高鐵由香港到武漢，兩日後由長沙南站坐高鐵返港。武漢肺炎在上月中疫情已有失控的迹象，內地死亡個案不斷增加，有本港專家當時已指出，武漢成為疫區，呼籲市民如非必要就不應前往當地。然而港府卻沒有相應措施，未有緊急暫停來往武漢的高鐵，亦沒有強制要求高鐵乘客申報健康，要等到武漢市在一月二十三日早上實施「封城」後，來往本港與武漢的陸空交通才暫停，期間人流不斷穿梭，包括昨日的死者。假如港府一月二十一日及時暫停列車，或許可以挽回一命。

若果說事主在非常時期前往武漢是個人選擇甘冒傳染風險，那他的家人，以及黃埔街坊，又何罪之有？他在一月三十一日才到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療，同日確診，其母已證實受感染，中間一個星期接觸者都變成高危人士，病毒經電梯按鈕及廁所排污系統都可以傳播，淘大慘劇歷歷在目，你教黃埔花園住客如何心安？衞生署聲稱現在不需安排整座大廈隔離，但病毒有十四日潛伏期，隨時有住客人傳人變成隱形播毒者而自己不知，政府又有甚麼措施阻止疫情擴散？一月二十四日本報的頭版標題「武漢緊急封城 香港聽天由命」正正反映這荒謬現象。

政府缺乏完整防疫以至抗疫政策，全部措施都姍姍來遲，並非頭痛醫頭，而是「痛到落腳」才醫頭，封關是源頭堵截的撒手鐧，但政府卻以「擠牙膏」式公布實行，陸路最繁忙的羅湖口岸竟然並非首批關閉的關卡，招來滿城指摘，反對派更藉此煽動醫護罷工，政府卒之跪低，羅湖及落馬洲封關，卻又保留深圳灣口岸開放，直通巴服務便隨即加密班次，直達港九，心水清的市民會問，究竟政府封關的意義何在？

一橋之隔的澳門，亦有約十宗確診，以人口比例來說，疫情不會比香港好很多，但當地政府處理手法果斷迅速，去年十二月底武漢肺炎剛曝光，便已經實行上機為航班乘客量體溫，之後限購口罩、健康申報和針對性封關部署，處處走在香港之前，昨日更壯士斷臂暫停賭場及娛樂場所運作，以防疫情擴散，估計每日損失約八億澳門元，我們香港的高官還糾纏在戴不戴口罩，市民一罩難求，連買漂白水消毒家居也無門，市民對政府已絕望，自己性命自己救，為何連打仗的設備也從缺，林鄭月娥真的很想與市民攬炒嗎？

一子錯，滿盤皆落索，回歸廿二年來，香港廢官也不知道行了多少步錯棋，香港才陷入現在史上最惡劣的殘局。事態緊急，政府下一步應該怎做，各界包括專家都有忠告建議，本報亦發揮第四權監察，每日重點報道，緊貼最新疫情，鞭策政府做好抗疫。香港不是沒有路走，而是廢官總是「馬謖帶兵」往死裏去。