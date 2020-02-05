網上有說中國如果成為疫區，將會受到國際封鎖，經濟會倒退二十年。這類網上發言，多是譁眾取寵，沒有足夠的分析與理據，其中或有政治動機，例如邪教與台獨的言論以各種偽裝氾濫網上，製造對中國的恐慌。

首先，疫症與疫區都有時限，不會長期持續，擴散國際的疫症也不止於源自中國內地的沙士和今次的新型肺炎，就算毒性特強的伊波拉，也不是沒法控制。現時國際的疫病，是全球協力去治療和克服，新型肺炎亦不例外。中國政府與社會是主力，但國際的共同科研測試卻是巨大的後盾。

國際上還沒有因為政治立場或自家利益而落井下石，相反地，即使以功利的角度看，封鎖中國並不能完全滅絕疫情的散播和轉移變成本地感染，協助中國也是幫助各國防疫抗疫。中國經濟佔全球近兩成，佔增長率過往達三成，作為全球最大的工業生產國、出口國，中國經濟失速，必然禍及全球。一旦封關，便是全球衰退，美國的債務危機會爆發，各國的房地產泡沫也會一一穿破，屆時的經濟危機便不小於二○○八年的金融海嘯，相信會大於一九二九年的金融危機和隨後的大衰退，美國和其他國家怎會坐視中國閉關的風險呢？國際齊心協力支持中國抗疫，也便是使各國避過一場全球性的大危機、大衰退。

沙士、伊波拉疫情可以控制克服，歷史上的新型流感肺炎均會馴化，即使每年流感可殺萬人以上，卻已非疫病，也基本可治，只要國際協力，新型肺炎也不可能長久肆虐，中國的經濟不會受挫太大。

不過，今次疫情可以帶來反思和檢討。經濟發展是重要，醫療衞生的發展也同樣重要。中國內地改革開放的發展戰略，過於着重物質的增長，單指標地以GDP的增長速度、金錢財富的收入作為發展的目標，還未能把經濟廣義化與社會、民生、文化、環保等整合起來。中央政府提出的可持續、包容、綠色的發展觀，並沒有落實到具體的工作上，社會潮流文化還是金錢掛帥，盲目的消費主義。社會與政府還未確立出健康的生活方式。

近年雖然有所改變，但是改變的步伐太慢，面對的種種挑戰愈來愈多，新型肺炎只是其中一種，也從中暴露了其他種種問題。中國堅持的是社會主義，不是資本主義，應該向歐洲學習怎樣落實社會主義的社會，而不是美國的資本主義。

此外，中國的全球化也不應變成暴發戶的全球旅遊，可以慢下來認識和深耕本國的社會文化及看清楚怎樣發展。