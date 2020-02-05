為了摧毀香港管治、摧毀「一國兩制」，反對派在反修例暴亂中集中打擊香港警隊，他們知道只要警隊一垮，香港管治必垮，天下大亂，即能達到他們的奪權目標。同樣的目標和政治手法，他們藉今次香港全民抗疫之際，集中策劃和組織香港醫護人員舉行大罷工。他們知道，只要香港醫護人員反水、譁變、當逃兵，香港抗疫工作必垮、香港的管治和社會秩序必大亂，他們的奪權鬥爭，搞垮香港、搞垮「一國兩制」就會向前邁進一大步。

君不見，發動暴亂和組織今次醫護罷工的黑手和毒媒，已經公開鼓動九月立法會選舉要再取得比區議會選舉「更輝煌的勝利」嗎？暴亂中，他們在區議會選舉大勝，令他們更加自信，只要在抗疫中瘋狂政治炒作、煽動仇中仇共情緒、製造混亂，就是趁亂奪權、選舉獲勝的不二法門。為了這個目的，他們可以不惜發動暴亂全面摧毀香港，也可以在抗疫中不理七百萬市民的生命健康安危，組織煽動醫護大罷工，心腸何其歹毒也！

暴亂中，他們對香港警隊的攻訐、打擊、分化、策反無所不用其極，他們為了要使警察抗命、「掉轉槍口」、進行罷工，下了不少工夫，然而沒有得逞，但對警察的士氣、對平暴工作一度干擾甚大。今次，他們在抗疫之戰中又照辦煮碗、故技重施，並對有所得逞甚感高興也。其原因有二，一是醫護人員不是紀律部隊，其道德底線、職業操守、入行誓言抵不過政治魔鬼、邪惡勢力的蠱惑煽動。

二是香港反對派、無良政客在醫護界經營甚久，勢力不小，他們本身就是「政治醫護」，夥同其他領域的反對派「逢中必反」多年。他們打着「醫護代表」的旗號、打着「為醫護爭取利益」的旗號，幹盡反中亂港的勾當，對醫護中人，對社會各界、尋常百姓有很大的欺騙性、迷惑性。

誰也想不到，為了達到「政治反中」，他們可以不顧市民生命健康安危、不要醫者道德操守，經過多年「言傳身教」、蠱惑宣傳，在整個醫護界竟毒疫氾濫也！