去年本港經濟收縮百分之一點二，是十年來首次錄得全年跌幅，單計去年第四季更下跌百分之二點九，可謂觸目驚心。最怕低處未算低，香港百病纏身經濟欲振乏力，更難堪的日子還在後頭。

福無重至，禍不單行。在中美貿易戰陰影之下，香港經濟形勢本已不妙，加上黑色暴亂和武漢肺炎的摧殘，更是雪上加霜。當年香港先後經歷亞洲金融風暴和沙士疫情等衝擊，樓市泡沫爆破，經濟奄奄一息，後來得到中央力挺，推出多項惠港政策，包括個人遊、CEPA、人民幣離岸中心等等，香港才能迅速復原。這次又如何？恐怕不會如此幸運了，不是中央不再支持香港，而是香港自暴自棄，淪為扶不起的阿斗。

最可悲的是，回歸以來中央對香港有求必應，要甚麼給甚麼，但有些香港人不僅沒有感恩，反而恩將仇報，將良心當狗肺，將挺港措施視為干預香港事務，甚至將內地旅客比作蝗蟲。既然如此，中央何必還要自討苦吃？內地旅客何必還要上門受辱？更何況，內地疫情嚴重，經濟恢復需時，即使中央有心挺港，也需量力而為，不可能再有求必應。港府在內地正全力抗疫的關鍵時刻要求提供口罩支援，豈止是自私自利，簡直是添煩添亂。

事實證明，香港確實被慣壞了，以致失去自救能力，只能不斷沉淪。勞福局局長羅致光聲稱失業率不會達到沙士後百分之八點六的水平，分明是自我安慰。沙士時港人齊心協力，共同抗疫，如今則是社會撕裂，黑暴不止，根本無法相提並論。尤其是部分醫護人員臨陣脫逃，將政治凌駕專業，以罷工要挾港人，無異於將香港推向絕路。當然，黃絲們叫囂「攬炒」，正是為了搞死香港，如今求仁得仁，應該滿意了吧？他們究竟得到甚麼？武漢肺炎終會過去，而黑暴造成的破壞必將留下永久的創傷，這也許就是香港的宿命，逃無可逃，避無可避。