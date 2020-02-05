反修例風波應運而生的一大堆新工會，來者不善，都是反對派安插在各行各業的棋子，目的是煽動「全港三罷」威脅港府回應五大訴求。在去年區議會選舉大勝而回，下一步便是今年的立法會選舉，直選方面固然想乘勝追擊，亦試圖從建制派手中搶去功能組別的控制權。武漢肺炎危害全港，政府招架乏力，又是牛鬼蛇神「趁佢病攞佢命」的時候。

新工會「醫管局員工陣線」，是去年十二月才成立的新工會，聲稱擁有超過一萬會員，表明守護醫管局僱員的政治權利，並以工業行動來脅迫政府回應訴求。第一炮便「晒冷」，本周發起醫護大罷工，以脅迫林鄭月娥全面封關，其實又是一場政治陰謀，一步一步削弱政府的管治權。周一公院有二千多人參與工潮，軟腳蟹政府又跪低，突然再關閉四個口岸，包括陸上最熱門的羅湖及落馬洲，基本上要封的都已經七七八八，再封的話香港便變孤島。

但搞事陣線志不在此，當然不收貨，宣布談判破裂，昨日至周五進入第二階段罷工，料九千人參與，連緊急服務也受影響，若政府在周五前不全面封關，將會聯同其他工會聯合升級工業行動。

醫護罷工，最受影響當然是病人，尤其是抗疫期間，公院已經不勝負荷，還要落井下石，政府又是一籌莫展，昨日終於出現第一條人命，死者是居於黃埔花園，據報其母亦確診，還有其他家人仍未知狀況如何，這次恐怕是社區大爆發的預警。

香港沒有好好打疫戰，卻自己人在打內戰，剛開打已經扯白旗。一橋之隔的澳門，抗疫出手明顯果斷迅速，而且破釜沉舟，為防止疫情擴散，宣布博彩及娛樂事業將停業半個月，估計每日博彩收入損失達到八億澳門元，我們的港府肯這樣壯士斷臂嗎？人命無價，多多的金錢也不能補償，這筆帳又是算在港府頭上，欠市民的實在太多了。