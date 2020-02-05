當武漢肺炎疫情水深火熱之際，各國紛紛要求撤僑，把留在封城的武漢內的國人用包機運送回國。率先行動的是美國，派出一架貨機改裝的飛機到武漢，運走二百餘名留在武漢的外交人員、家屬及一般僑民。日本亦派出多班包機到武漢撤僑，然而，負責處理由武漢回國日僑事務的內閣官房男職員日前墮樓身亡，疑為自殺。其他宣布撤僑的有法國、澳洲、新西蘭、南韓等，相信還有其他國家在組織撤僑安排。

香港有人看見有例可援，也要求特區政府作同類安排，把留在湖北的香港居民撤離。但是撤僑並非簡單的事，其中的複雜性不足為外人道。

不妨看看最先行動的美國例子：能夠坐二百四十人的飛機，只上了二百零一人，未見滿員。有協助其他同胞撤走的留在武漢義工透露，美國僑民居留在武漢附近的約有一千人，以年輕一代為主，包括留學生、大學教師、企業的美籍僱員和家屬，以及外交人員。他們第一個要解決的問題，是先要尋找散居武漢附近的美國僑民，把他們集中。

幸好在武漢的美國人較有組織有條件，領事館基本上已經有當地僑民的聯絡資料，尋找沒有太大困難。但因為武漢的公共交通中斷，所以把打算撤退的國民安排私家車接載回來。除了外交人員和家屬先走外，也安排高危人士先撤，包括有孩童的家庭和上了年紀的老人家；年輕力壯的健康較佳，可以留後。

為甚麼第一班包機未見滿員呢？原來有些僑民不想一家人分散撤離，寧願多等一段時間。也有人見第一批撤離者中有人患病，恐怕同機受到感染，寧願等下一批。

看來，美國也沒有全盤撤僑計劃，本來說包機先飛往三藩市接受隔離觀察，確定沒有受到感染才能回家團聚，飛機卻飛了去阿拉斯加先作健康篩查，再飛往加州洛杉磯一空軍基地隔離兩周，才能入境與家人團聚。怪不得有些年輕僑民，或在武漢與當地居民結婚共組家庭的美籍人士寧願留守，先看看形勢再作打算。

香港團體要求撤回居留湖北省的港人，相信會更加困難。香港居民沒有必要與駐武漢聯絡處長期保持聯繫，現今接獲要求協助的有六百人左右。問題是，他們居住地分散，最遠的距離武漢十小時車程。現今公共交通停擺，要把這批香港居民集中起來，先篩查健康狀況再安排包機，其困難不易克服。如果他們在居住地有足夠生活供應，留在當地家中，減少出門，靜待疫情淡化才決定回港，可能是更佳選擇。