港台《城市論壇》出名偏幫反對派，但在醫護罷工這個大是大非問題上，也不敢一面倒只邀罷工黑醫護發言，席間醫學會副會長林哲玄便說了一番擲地有聲的話，不僅「醫管局員工陣線」代表啞口無言，連平時專做啦啦隊的主持人也無法駁斥。現節錄如下：

「做了三十年醫生，過去有沒有對醫療政策有意見？對局方有不滿？絕對有，但始終要堅持一條底線，無論甚麼工業行動，過去都是以不影響照顧市民為底線，這是不能逾越的底線，這是作為醫護的天職。」

「例如手術室突然因為罷工而取消若干病症，我要反問，那些症有哪一個是因為新型冠狀病毒肺炎而做的呢？你們有沒有想過，這些病人在公營醫療體系等了多久，終於有機會做手術了，他自己放假，家人也放假準備照顧，他有期望的時候，砰的一聲，甚麼也沒有了，這是對不對？他是旅客嗎？他是否由疫區來香港的旅客？他不是的時候，你為甚麼要懲罰這個病人？醫護面對的是病人，這是很清楚的，醫護不是做政策制訂，我們可以給意見，但政府不跟從，是否就連面前的病人都不理？」

林醫生說的話，其實只是正常醫護人員應有的態度，這在過去是理所當然的事，但回歸以來教育失敗，教出來的學生一蟹不如一蟹，就連救死扶傷的醫護人員都只顧自己利益，將病人生死丟在一旁。沙士時期，香港感染人數多達一千七百幾人，醫護人員從來沒有鬧罷工；今日武漢肺炎感染人數只有十多人，新一代醫護人員卻表現出貪生怕死，自私自利，政治凌駕一切，連病人也當成談判籌碼。這不是教育失敗是甚麼？

黑醫護發動的罷工已造成最少一半預約手術取消，多個專科部門人手嚴重不足，連新生兒深切治療部也鬧人手荒。這些小生命才睜開眼睛看世界，就見識到香港醫護的冷血涼薄，寧不悲乎！