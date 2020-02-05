遠至加拿大都在鬧口罩荒，有居於當地的親友說無意中走過藥房，見到有售，便馬上搶購，一如中獎般，還馬上告訴筆者這個消息，意思是問我有否需要寄幾盒來香港。

我暫時不必向外求援，全球「一罩難求」，自己搶來多了，別人就少了買到的機會。今天起我會試行省用口罩的方法，一個口罩可用四小時，若只用了兩小時，又沒沾濕的，我會用一張A4紙對摺，將口罩夾住，放入大膠套中，再用時就棄掉紙張，口罩便可續用。如果續用只是短時間，還是不必將口罩丟了，就再用另一張A4紙夾住它，放好便行。但所有用過的紙張都要棄去，回家後，馬上用酒精清潔大膠套的裏裏外外。

特首林鄭月娥說政府採購口罩也出現困難，呼籲一般部門省用，留更多資源予醫護團隊。管治班子已愈來愈沒法子了，市民惟有設法自救，「富有」的人不要再浪費，有多餘的，就與別人分享，希望真正的獅子山精神，能在今次逆境中重拾起來。

加國的親友透露，就算想將抗疫物資寄來香港，速度也十分緩慢。據聞，目前有幾萬件內藏口罩的郵包積存在香港郵局，職員效率低，一直派送不出去。假設每件郵包有一百個口罩，幾萬件就有幾百萬個口罩，也可大大紓緩市面的口罩荒了。

非常時期要用非常手段，要是郵政部門人手不足，就應盡快找臨時工人幫忙。既要全民抗疫，就必先讓全民安心，很多人手上的口罩只餘下三、兩個，政府部門能加快發送速度的，卻老是在「歎慢板」，這場仗還如何打下去呢？特區管治班子更應該呼籲手上有多餘口罩的人，主動分一些予其他人，不要積存太多。要讓人們明白，假如很多人因為防疫工具不足，引來疫情大爆發，全香港都要受累，到時候坐擁大量口罩的人也未必能幸免，助人其實也是助己！