特區政府止暴無能，防疫無方，苦的是市民。今次醫護工潮，政府讓步，醫護唔理，發起第二階段罷工，料有九千人參與，「罷工話之你」，睇怕唔止緊急服務受影響，醫管局亦已宣布，市民如果病情輕微的，自己搵私家醫生搞掂喇！差在未講埋後面嗰句：求人不如求己，最好自求多福，等四月春暖花開，洋紫荊開得最燦爛時再打聽吓情形如何，如果有改善，先好諗嚟唔嚟覆診！

林鄭政府已大失民心，依家格局，係封關又死，唔封關又死，其管治岌岌可危，唔通躲過初一，避唔到十五？林鄭死要面的性格不變，繼「官到無求膽自大」後又一「傑作」：拚死無害頸自粗，怕你是烏龜！她再次嘴硬的說，如有人認為能以極端手段威逼政府，做不理性或有損公眾利益的事，都唔會得逞！之不過，呢位「攬炒之母」不是當年的新加坡強人李光耀，可以鐵血般的意志，僅用了六十五分鐘就擺平航空公司罷工！從視頻可見，李光耀的身體語言充滿豪邁自信，一舉手一投足，根本冇得輸，認真係「撼山易，撼光耀難」！對照林鄭，一臉疲態，雙眼冇神，拚死無害頸自粗有用嗎？

擺到明，反對派號召罷工的「醫管局員工陣線」就係要趁特區政府禍亂不絕，藉「全面封關」封你喉、攞你命！只要睇吓「醫管局員工陣線」嘅主要架構，其主席以及一眾搞手，同醫護兩字扯不上關係，其主旨寫到明係搞政治，這是一個乜嘢醫護組織？項莊舞劍，意在沛公；然則陣線舞劍，意在林鄭，受害的卻是病人！

事實上，正如香港社區組織協會所分析，全面封關已失時機，因為農曆新年假以來，每日平均近二十萬總入境人次中，香港居民約佔八成，支持者期望封關防止病毒隨人流襲港的效果，已大打折扣，目前當務之急是醫護人員堅守崗位，守護病人生命。甚麼「不是貪生怕死」、「罷工救港」，全是妖言！