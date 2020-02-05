美國眾議院最近通過《西藏政策及支持法案》，更新二○○二年的《西藏政策法》，表明北京政府不得干涉藏傳佛教領袖繼任決定，指明藏傳佛教領袖包括未來的第十五世達賴喇嘛繼任決定權屬於藏傳佛教群體，並須考量信徒和第十四世達賴喇嘛的指示，北京政府不得干涉，否則將面臨《全球馬格尼茨基人權問責法》的制裁。法案亦列明，在美國能夠於西藏自治區首府拉薩設立領事館前，中國不得在美國設立新的領事機構。

提出法案的眾議院規則委員會主席麥戈文說，支持正面和富有成效的美中關係，但強調中國政府必須尊重人民的人權。說得冠冕堂皇，甚麼維繫美中關係及尊重中國人民的人權，單單這兩方面已是令人齒冷。西藏是中國的自治區，區內事務是中國的主權，為何要搬到美國國會說三道四？美國憑甚麼去阻止北京關注藏傳佛教領袖繼任決定？再說白一點，整條法案最大的目的，就是美國企圖借助在西藏設立美領館，在當地搞分裂宣傳及活動。北京並沒有提出要求在美國領土增設領事館，更不會讓美國這種橫蠻的行為得逞。

長期以來，美國不停地借助達賴喇嘛鼓動西藏地區人民的情緒，時時刻刻都藉機將外部勢力注入西藏地區，最終目的是掀起藏人的藏獨情緒，所以億萬分之一的機會亦不能給美國沾手西藏。今次法案的通過，內容亦述及國會預算辦公室批准撥款資助一系列的計劃，包括用來保護藏族語言和文化、加強藏族治理和機構、促進可持續發展、教育和保育，並為藏族學生提供獎學金。

這類就是美式文化侵略，表面是如何幫助保護藏族文化，暗地裏就大搞美式意識形態洗腦，把美國霸權的所謂民主借教育渠道灌輸，造成西藏地區愈亂愈好。揭穿了美國的陰謀，就要好好回敬，西藏主權及治權是由北京話事，外人不必亦不能多插嘴。