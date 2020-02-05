在黑色暴亂中成立了約兩個月的醫護界工會，以「醫管局員工陣線」為名，透過上周末的所謂投票，以只佔醫護界全港近八萬員工的百分之三點九的投票數字，騎劫全港醫護界進行所謂分階段的罷工行動，逼特區政府「封關」。同日，以民主黨陳樹英作為召集人的十八區亂港派泛民區議員聯席，開記招宣布發起去羅湖等關口搞「和你塞」行動，配合「醫管局員工陣線」的罷工，逼政府封關。

上述兩個逼政府封關的陣營，一屬醫護，一屬藉黑色暴亂上台的區議會議員，卻有一個相同的特色，都是在近八個月黑色暴亂中用各種已證實是虛假、片面、扭曲、無中生有的謠言為暴亂推波助瀾，煽動暴亂種種行動和「三罷」，如「八三一」太子站打死人、「爆眼女」、被自殺、被墮樓、被強姦等等駭人聽聞的假消息。直至今天，這些假消息的文宣仍然被黑暴背景的政黨組織和議員反覆貼在全港各區的所謂「連儂牆」上誤導市民。有這樣講大話前科的人，發動的罷工及「和你塞」非法堵海關行動，人們可以想像到這不正是「黃鼠狼給雞拜年」，不安好心腸，又是甚麼呢？

踏入鼠年後的多起街頭暴亂事件，非法集結、堵路、破壞公共交通設施及列車巴士、汽油彈襲擊警署、引爆遙控炸彈去炸海關和公園公廁等暴力提出的政治要求，都暴露出原來他們都是同穿一條褲子，要把抗疫政治化，挑撥市民同政府、香港同內地的矛盾，煽動非理性、不科學的鬥爭情緒，有意無意地毒化兩地關係，歧視內地市民，播下仇視、討厭、憎恨的反中恐共種子，用心何其毒也！

自有人類文明以來，中外任何國家和地區抗疫的歷史經驗都反覆證明，要戰勝病毒疫情，只能根據科學研究和醫學專業的判斷，以實證和數據為基礎，因時因地制宜，來不得半點馬虎，只能以維護人民的生命利益為第一考慮作出研判，絕對不能政治化情緒化。作為政府管治決策當局，必須統籌整個抗疫大局，依據和依靠醫學醫藥專業團隊及專家的協助，根據抗疫的實際需要作出危機回應的緊急管理政策和措施，統籌一切公共資源，確保人民的生命安全，絕對不能在任何政治勢力的壓迫或挾持下作出不科學及非理性的退縮或妥協。有悠久歷史和代表性的香港護士總工會反對罷工，呼籲醫護員工堅守崗位。該會會長蘇肖娟說得好，政府是否需要封關，取決於疫情，而不是情緒；取決於科學，而不是政治。

目前，在特區政府採取多項措施減低出入境人流下，根據本周一的統計數字，內地人經各口岸進出的人數已下降到只佔一成左右，而港人進出的人數則佔八成半左右，即四萬多人，所以採只針對內地人的出入境政策是錯誤兼歧視，於防疫無補於事。現時香港本地也出現疫情，若要用限制「人」作為病毒載體透過兩地流動傳播的防疫措施，反而應考慮立即執行隔離觀察十四天的防疫措施，而不是胡亂封關，令香港變成人為孤島，但黑暴勢力卻用盡各種暴力手段，歇斯底里地反對及破壞政府設立隔離觀察的居所，不是自相矛盾嗎？