神州觀察：早知疫情人傳人　不瞞外邦瞞國民

武漢肺炎遠播海外，令全球人心惶惶，不少國家紛紛禁止中國公民入境及從中國撤僑，美國更率先要求撤走駐武漢領館人員，遭中方指摘是帶頭製造恐慌。為證明此說，外交部發言人更「失言」表示自上月三日起，中方已本着公開、透明、負責任的態度向美方通報疫情逾三十次，卻惹來國內民眾普遍不滿。

眾所周知，武漢肺炎爆發初期並未引起民眾重視，原因就是受了當局漫不經心之誤導，甚至當局於首次通報發現二十七宗肺炎病例、指出疫情與華南海鮮批發市場有關的情況下，亦未即時封鎖市場，商戶及民眾更加不以為然，繼續在毫無保護下出出入入。直到染疫人數呈倍數增加，當局仍表示疫情「可防可控」，並無特別提醒民眾加強防範，甚至支持民間辦「萬家宴」，湖北省委領導更淡定出席春節團拜會，歌舞昇平，如今回頭想想，實在相當恐怖。

豈料外交部卻不小心自洩「機密」，原來疫情剛發生，甚至在「未發現人傳人證據」之時，便已率先知會美國人，且從時間和次數上推算，疫情通報應十分頻密。以致有民眾質問道，官方既然知道疫情有機會擴散，為何未有提早在國內通報？美國一早可以知悉內情，唯獨自家民眾卻被蒙在鼓裏，「這是有多麼恨中國人才能幹出這種事來？」

正如中國疾控中心一眾醫學專家日前聯合發表的研究文章指出，武漢肺炎很可能早在去年十二月就已出現人傳人，可恨官方直到今年一月二十日才正式承認該事實，果若如此，不知又會寒了多少人心，害了多少無辜性命！更叫人無法理解的是，當局平時不顧許多國內民眾尚未解決溫飽問題，拿大把的錢財支援國際友人也就罷了，如今連疫情通報亦能「寧贈友邦，不予家奴」，怎可無良至此？

不無諷刺的是，於本次疫情爆發之初，包括武漢在內的不少內地民眾尚對政府抗疫充滿信心，認為經過當年沙士一役，政府應積累了不少寶貴經驗和教訓，相關防疫措施及疫情通報機制都有了長足改善。誰知又落到這般田地，不但死亡及確診人數遠超沙士時期，許多民眾更死得不明不白，連免費火化的「優待」亦得不到，可見當局的防疫能力依舊相當落後，瞞疫「傳統」更是絲毫未有改變。

虧得中央政法委早前還刊文發警告，說這次若有人膽敢重走當年沙士老路，刻意隱瞞疫情或疏忽不報，將會淪為國家的千古罪人，須被釘在歷史恥辱柱上，可惜對某些廢官來說，只要不是被立即「千古」掉，大可以繼續得過且過。何況此次不但瞞了自家人，更在「裏通外國」，而人家又不領情，到處添煩添亂，才是最尷尬。