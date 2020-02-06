功夫茶：迪士尼蝕到趴街　用來隔離咪大嘥

「人人齊歡笑，不要眼淚掉」，隨着武漢肺炎大爆發，已變成「人人齊潔手，惡菌快啲走」。唉，再加埋黑暴烈火雙重夾擊，你話啲人日日夜夜冒風迎雨掛住去撲口罩，排隊排到世界終結時！阿哥，依家免費用轆死老鼠轎車送你去迪士尼樂園去癲去玩，你都唔會去啦，何況樂園要關門避疫，活在香港，人心惶惶！各位街坊，仲記唔記得我哋大家活在獅子山下，喺無能政府嘅管治下，有幾耐未曾試過食過一口安樂茶飯吖？

嗱！喺咁嘅包皮環境下，大家無心睡眠為口罩，為伊排到腳仔軟，衣帶漸寬終不悔，除咗買口罩，港人最大嘅鼠年願望就係「活着」！千祈唔好賴嘢，最緊要保住條命仔！是以六合彩停開，投注站又拉閘，話之你馬會執埋都冇所謂咯，末世情懷，發達夢都已死！港人已不想再玩，只想有真呼吸！上海迪士尼樂園已經喺上月二十五日起暫停開放，而香港緊隨其後，翌日亦關門。亂世求生，大家都唔覺得可惜！

華特迪士尼估計，假設香港及上海迪士尼將關閉兩個月，當中上海迪士尼損失約超過十億港元，而香港就損失逾三億港元。唓！人哋澳門封賭場，暫停博彩業和娛樂業半個月，講緊嘅損失以百億元計，人哋特首一句話「關鍵在於人命至上」，真係如醍醐灌頂，呢啲人話就叫「以人為本」喇！溫暖濠江萬家燈火！人哋特首仲揚言開庫房動用財政儲備撐經濟！你話生為濠江人，想唔自豪都唔得，抗疫都笑到收唔到聲吖，點似我哋香港市民，撲到盒口罩，直頭比執到舊一斤重黃金更高興！

嘞！林鄭及一眾問責高官廢到無倫，政府失信於民，就做鬼都唔靈。呢，政府見武肺真係猛於虎，確診人數節節上升，本來想將未入伙嘅粉嶺公屋改裝為隔離營，卻引來鄰近屋邨大批居民不滿，新年流流，大批黑衣人又堵路又擲汽油彈縱火，差點連層樓都燒埋！好嘞！政府好似賊佬試沙煲咁，粉嶺試出粉腸，唔對味，又試吓徵用位於美孚嘅翠雅山房做隔離營啦，點知反響仲勁過賊佬試炸彈，一試激起千重怒潮！期間警民衝突升級，黑衣人又堵路，防暴警趕到又上演一場煙火追捕！總之，太平山下不太平，江湖恩怨永不休！

要解決呢啲為咗隔離營而掀起嘅江湖仇恨，功夫茶靈機一觸，反正迪士尼喺武肺及黑暴雙重打擊下，未來即使復開，青山不改，綠水長流，依然會蝕到趴街，用佢嚟做隔離營冇壞啫！亦有議員倡建臨時組合嘅隔離屋，最好就係動用政府原想用來發展迪士尼樂園二期嘅六十公頃土地，地盡其用，快靚正咁解決一場江湖腥風血雨，何樂而不為？林鄭當真諗諗，林鄭冇罩一婦把關，唔好個腦硬過花崗石，思維好似五十年便秘至得㗎！