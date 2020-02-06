英國終於脫歐了，日不落的大英帝國便徹底地沒落了。

本是西歐海邊的窮國小國，從舉國當海盜起家，打垮西班牙，壟斷大西洋的奴隸貿易，靠中國的鴉片貿易，霸佔海上絲綢之路的龐大利潤，進佔印度，「侵食」所有的海路國家地區，便成了全球霸主。但是霸道不能成王道，爭霸的結果是其他各國不服，可以反抗，可以與之爭霸。

英國雖打敗荷蘭、法國，卻面對德國、美國的競爭，俄羅斯（蘇聯）和日本也脫胎換骨，中國也革命，印度等屬國要獨立。二十世紀是大英帝國逐步衰弱、分裂的過程。二次大戰後，美國替代英國霸權，以民族民主推動英國屬國、殖民地獨立和脫鈎，英國已變成美國的小夥伴。依靠參加歐盟來保持與美國關係的相對獨立，與美的特殊關係沒有演變為依附關係，但對過去帝國的眷戀使之不能融入歐洲，最終一個不可能的政治賭博，便與歐盟分手。

對歐盟來說，英國脫歐並非壞事。德法合作本與英國在許多政策方面矛盾，尤其是歐元和金融的一體化，以及歐盟尋求在美國之外的國防獨立、外交獨立，在國際綠色發展有更大的參與和示範，英國都是最大的障礙。歐陸的文化傳統總的與英國不同，為止戰把歐洲各國整合在歐盟之內，本來就是政治上的大挑戰，更何況近年還有美國在扯後腿。英國脫歐後，歐盟可恢復俄羅斯在歐盟委員會的席位，是歐盟向東看，與脫鈎後的英國相信會愈行愈遠。歐盟的科研、產業的一體化規劃發展會更進一步，也排除了英國的角色。而金融方面，法蘭克福當會是倫敦的最大對手。少了歐盟和歐盟的國際因素，倫敦怎樣維持與紐約抗衡的國際金融中心地位呢？

脫鈎後英國更有內憂，蘇格蘭爭取獨立，盼留在歐盟，北愛爾蘭和威爾斯亦不安心。在歐盟時還可保持聯合王國，脫歐之後，蘇格蘭等會取歐盟而捨英格蘭主宰的聯合王國。即使守得住蘇格蘭以外的地區，英國沒有歐盟的助力，市場縮小，人力資源、財力不足，在全球競爭裏，單打獨鬥的小英國怎樣維持其國際地位？小國寡民即使有帝國風光可緬懷，現實卻是殘酷的。脫鈎過程裏相信有不少精英會移民歐盟地區，本地的人口老化衰減，是依靠前殖民地的人民來補充嗎？脫歐反映英國的民粹主義，根源在社會分化，貧富懸殊。去掉歐盟因素，經濟不景、窮困白人的民粹主義會造就政治和社會不穩。

英國怎辦？或許不投靠美國，便是投靠中國！