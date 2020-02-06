冷戰時期，蘇聯為首的社會主義陣營之所以被美國和西方整垮，就在於「外因通過內因起了作用」。老美和西方的「外因」，包括政治、軍事、經濟、外交、意識形態、價值觀，「全方位」的打壓和誘惑社會主義蘇聯的「內因」——黨內尋找培植代理人，讓他們喪失社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，從而制訂有利於西方搞「和平演變」的路線、方針和政策，導致內亂，不戰而屈人之兵。

結果，列寧創建的社會主義蘇聯沒有垮台於西方國家的武裝干涉，沒有被二戰時的法西斯——世界資本主義、帝國主義最兇惡變種之軸心國打敗，沒有被老美和西方的「核軍備競爭」、「太空爭霸戰」所壓垮，卻被資本主義的意識形態包括它在理論、道路、制度、文化上的「優勢」滲透、蠱惑而打敗。在這場世紀大戰中，老美和西方下了長期的工夫，巧妙的利用了社會主義尋求改革開放、發展經濟、提高人民生活的渴望，推動所謂「爭民主、爭自由、爭人權」的運動一舉成功。

社會主義是資本主義娘胎裏帶出來的東西，是資本主義經濟、政治、歷史、文化「內在裝置」必然生成的東西。然而，娘胎裏的東西在有些時候並沒有在娘胎裏發展，跳到了資本主義很不發達的地方另謀出路，像前蘇聯和中國都是這樣。對於社會主義這個「叛逆之子」，資本主義必定極盡打壓消滅之能事，他們要為此「終結歷史」。

在長達百餘年的反抗和鬥爭中，世界上大部分社會主義國家垮掉了，而中國是一個異數和奇迹，不僅是一個古老民族被西方列強侵略奴役之後偉大復興的奇迹，也是堅持中國特色社會主義且和資本主義「和平競賽」、「充分互利」的奇迹。

不過，就像世界上任何奇迹都有「窗口期」一樣，中國社會主義快速發展的「窗口期」又在被「守成大國」老美資本主義試圖全面封殺。打擊中國的一個有力武器，就是利用中國在香港實施「一國兩制」，把香港的資本主義作為滲透、顛覆社會主義中國的武器，這個武器非常現成好使也。