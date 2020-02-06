如果說黑色暴亂令人見識了香港社會的無知和野蠻，那麼，武漢肺炎更是將部分香港人的自私和醜陋暴露無遺。那班參與罷工的醫護人員明明是政治邪毒上腦，罔顧醫德，泯滅良心，但卻大義凜然，聲淚俱下，自稱「罷工救港」，簡直不知羞恥為何物。他們臨陣脫逃，放棄抗疫責任，不理病人死活，置七百萬人利益於不顧，到底是害港還是救港？

醫護人員的職責是治病救人，正如警察的職責是維持治安、軍人的職責是保家衞國一樣，這不是甚麼道德說教，而是最基本的職業操守。如果他們喜歡搞政治，當初就不應該學醫；如果他們貪生怕死，當初更不應該進入這一行。相對於「無國界醫生」不分地域、不論種族、不談宗教、不涉政治，哪裏有需要就往哪裏去，即使有危險也無畏無懼，香港黑心醫護是多麼的自私自利，又是多麼的卑鄙齷齪。

任何一個正常社會，都不可能容忍醫護人員以罷工要挾病人，都必定鄙視這種見死不救的行為，偏偏香港不是正常社會，所以總有一班黃絲不分善惡，顛倒是非，為罷工醫護拍手叫好。有人甚至以欠缺口罩為理由，認為不應該推前線醫護「去死」。這簡直是天方夜譚，公立醫院有豐富資源、先進設備、完善措施，醫護甚麼時候缺口罩？事實證明，香港不只是不正常的社會，根本是弱智的社會。須知病毒無眼，這些支持醫護罷工的黃絲們最好別生病染疫，否則必將自嘗惡果，叫天不應、叫地不靈。

最好笑的是，參與罷工的醫護人員竟要求醫管局承諾不要秋後算帳。天底下還有這種好事？他們擅離職守，無故曠工，難道不需要承擔責任？不需要付出代價？出來行遲早要還，醫管局的所有資源都來自公帑，如果對這群罷工醫護人員放任自流，不採取紀律處分，不予以嚴厲懲罰，既對納稅人不公，也對堅守崗位的良心醫護不公。