政府呼籲市民如沒有必要切勿返內地，本地首宗死亡個案便是在疫情爆發後前往武漢。但口講是沒有用的，若人人自律，就不會有炒賣口罩，病人偷走等等亂事，當局有責任防控疫情，但斬件式封關卻備受質疑，像現時旅客仍可經機場、深圳灣以及港珠澳大橋出入境，本意減少人流出入，但經深圳灣的直通巴卻加密班次，關口排滿人龍，這些乘客直達港九新界各地，形成流動播毒溫床。

無能政府空談源頭堵截，陸路留有空隙，海上亦隨時被攻破。近日有兩艘郵輪被發現曾有乘客確診武漢肺炎，其中一艘「世界夢號」至少有三名患者曾登船，台灣禁止全體乘客落船，郵輪昨早停靠啟德郵輪碼頭，船上有一千八百多人，九成是香港居民，衞生防護中心雖然派職員登上郵輪檢疫，聲稱完成檢疫工作之前，沒有人會登岸，但之後呢？眾所周知病毒有十四天潛伏期，而且不一定會造成咳嗽或發燒，快速測試結果亦「彈出彈入」，船上千多名港人，誰能保證沒有隱形患者回流香港？

而曾接載本港八十歲患者的「鑽石公主號」至少十人初步確診，郵輪現時亦停泊在日本橫濱港口進行檢疫，據報確診者包括三名港人，足證郵輪亦是不容忽視的播毒渠道。台灣禁止落船，香港也應有類似的果斷安排。

郵輪上一個患者傳染十個人，香港首宗死亡個案的三十九歲男子，其母亦確診，他所住的黃埔花園人心惶惶，專家指病毒在糞便可以存活多日，同一幢大廈的住客隨時經排污系統受到感染，當年淘大花園三百多人中招，死了四十二人，悲劇記憶猶新。當局未有打算隔離這幢大廈，大家街坊出入自如，依舊上班出門玩樂，跨區不計其數，要播毒也已經發生了。未來一星期相信確診數字會步向新高，廢官卻好整以暇，「聽天由命」，要隔離的是他們，免再誤盡蒼生。