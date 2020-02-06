早前電視台現場轉播澳門特首賀一誠見記者的談話並即場答問，宣布暫停博彩業半個月，又解釋由疫情開始至今澳門政府採取的抗疫措施，解釋為何澳門不能針對內地全面封關。看來，在應對武漢肺炎疫情問題上，港、澳兩地甚為相似，但為何澳門特首賀一誠的說話稱讚者眾，香港特首林鄭月娥說話卻引來四處噓聲？

有朋友指出，賀一誠說話表現是與市民同一等級的家常閒話，但說話層次分明，道理清晰，能夠清楚交代澳門特區政府疑難；反觀林鄭說話給人印象是高高在上，只講出政府的想法，少談到市民面對的困難，故此澳門特首表現要比香港特首優勝多了。

例如，賀一誠解釋澳門當前的防疫措施時，特別拿出入境管制作說明。澳門特區政府是率先提出加強對內地入境人士作管制的，他們決定禁止來自武漢的內地居民進賭場，也一早宣布要求進入澳門的內地旅客作健康申報，對懷疑武漢肺炎接觸者採隔離十四天措施。這些管理措施，肯定會對澳門博彩業有一定打擊，但他當時還是斷然下了決定。當然，比較今次宣布的暫停賭場營運，上次的衝擊也算是較輕微，但是他下這個可能打擊澳門旅遊及娛樂業的決定，還是需要一定勇氣和承擔。

賀一誠也解釋了為何澳門不能針對內地全面封關，因為每天起碼有超過一萬居住珠海的內地外勞要來澳門工作，封關會阻止他們來澳，不少基本市政工作將無人去做。另外，澳門的鮮活食物全賴內地供應，一旦截斷食物來澳，澳門的食物和用品將異常缺乏，必然會引起混亂恐慌，故不可能宣布封關。看他指出的困難都是市民清楚可見，又不可能不解決，聽他解釋便覺合情合理了。

又如澳門特首針對市民的最大憂慮作出承諾，答應市民有二千萬個口罩供應，定期售予澳門市民，故不需要搶購，民生日用品和糧食亦不會缺乏，叫澳門市民放心。這些承諾都讓市民安心。

其實賀特首講話中聽，因為他說的是市民日常生活的疑慮。他先解釋澳門特區政府在政策選項上的困難，然後清楚交代他選擇上的考慮。如他說，簡單說一句「封關」很容易，但要解決「封關」引起的問題卻很複雜，所以不可以隨便下決定。

有朋友說，澳門地少人稀，人口不足七十萬，社會一向簡單淳樸，居民教育程度不高，政治參與不強，沒有強力的反對派，問題遠比香港少，與香港比較相差很遠，所以澳門特區政府能快速解決問題。香港特區政府則瞻前顧後，拖泥帶水，故此一事無成。