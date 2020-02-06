黑暴未止，疫潮又起，整個香港仿似末日瘋狂。最近接二連三在東鐵車廂及站內發現炸彈，隨時造成死傷；黑衣人乘機四出堵路縱火，到處暴亂叢生；醫護人員罷工罷得不亦樂乎，病人死活置之不理。過去以文明法治、理性守規自居的香港，現在禮崩樂壞，罪惡不絕，令人感到陌生，令人感到沮喪。

幸好，在黑雲壓城下香港還有一絲暖意，一班堅守崗位的公院醫護人員對病人不離不棄，亦有一些私家醫生、護士、已退休醫護人員患難見真情，紛紛自告奮勇到公院協助。如果說，新一代香港人自私自利、唯我獨尊、沒有半點責任心，那麼，這些在年輕人眼中的「廢老」、仍堅守過去價值觀的香港人，正是苦苦支撐香港不至於狂瀾既倒的最後力量。儘管聲勢不如人，但默默付出，盡最大努力守護日漸凋零的核心價值，如果連這一代人也沒有了，也撒手不管了，香港將變成怎樣，思之令人不寒而慄。

一場瘟疫，兩種人性。有人貪生怕死當逃兵，有人義無反顧上戰場，詎料暴徒連這些自願為公院出一分力的真正無私醫護人員都不放過，不斷在網上起底恐嚇，甚至連他們的家人、子女都不能幸免。這種手法屢見不鮮，過去多發生於警方身上。警方專責打擊黑暴，被他們視為眼中釘不足為奇，但他們竟連救急扶危的醫護都視為寇讎，為脅迫政府封關無所不用其極，誰人喪心病狂，誰人無法無天，誰人禍港殃民，一目了然。

然而，再過十年、廿年，一旦仍然珍視香港核心價值的那代人老的老、退的退，自私自利的一代全面接棒上位，香港的局面必然比現在更不堪設想。回歸後教育制度失敗，教出一批又一批高分低能、野蠻自大、目光短淺的年輕人，此城未來還有沒有希望，不言而明。再不徹底改革教育，從現在開始好好培育幼苗，撥亂反正，剷除毒草，香港失救矣。