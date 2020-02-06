文明開放社會必須互相包容、體諒，香港不少人打着民主之名，而很難行民主之實，是因為利己心和自我保護心太強，所以公義永遠只能留於嘴皮上。

人們都知道香港覓地建屋難，增加土地供應刻不容緩，但筆者擔任區議員期間便深深明白，政府找土地委實不易。在私人房屋前面的土地建公屋，有人反對；在公屋前面再建公屋，原有的住戶也不贊成。不贊成的原因各適其適，很多人的心態便是：我知道香港正鬧房屋荒，更贊成要馬上加建，在任何地方興建我都鼎力支持，可就是別在我家附近。

近日，面對武漢肺炎肆虐，政府亟須覓地作隔離營，不少香港人的心態就像增建房屋一樣，明知有此需要，但就是不接受建在自家附近。粉嶺暉明邨擬撥出大樓作隔離中心，但附近居民誓死反對，甚至闖進大廈大堂內縱火，政府最後被迫撤回這個構思。至於美孚的翠雅山房，僻處一隅，正因為環境十分幽靜，昔日我甚至考慮過與家人一起在那裏度假。

香港大學醫學院講座教授袁國勇老早說過，我們只要與肺炎患者保持兩米距離，便屬安全，而翠雅山房距離人煙稠密處很遠，完全不必擔心，但附近居民一樣反對，還聚眾與警方對峙。一個社會如果人人都不願意犧牲，是不可能發展下去的，況且那些也不算是甚麼犧牲，不少人根本只是在無理取鬧而已。

社會上刁民太多，一下子是難以解決的，但尋找地方作隔離營則是燃眉之急。有論者建議政府可租一艘觀光郵輪作隔離用途，這不失為一個有創意的想法，我認為有關部門可作考慮。更大膽的構思是，可考慮開放部分駐港解放軍的軍營作檢疫或隔離用途。據聞軍營內空置的地方頗多，在此關鍵時期，如果能提供予香港人渡此難關，說不定經此一役，中港關係會有改善。