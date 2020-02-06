凡有口罩賣或派之處，必見人龍！武漢肺炎來勢兇猛，本港已出現首宗死亡個案，衞生署亦確認本地人傳人，你話唔驚大型傳播就假！但廢柴政府防疫無能，且林鄭又再一次示範其對防疫嘅白癡和低能，大家就會明白何以日前有幾千人瞓街、冒着寒流細雨通宵輪口罩！而當一罩在手，市民表情好似久旱逢甘霖，內心之激動，直情仿似當年紅衞兵在天安門見到偉大領袖毛主席！口罩口罩我愛你，口罩在今天的價值，已一如女士們見到鑽石咁受歡迎！

從一罩之難求，可見特區政府「依法施政」，是如何折騰香港廣大市民！林鄭，你究竟喺度搞乜嘢？瞓醒未吖？仲有，有病點解唔食藥？正當武漢肺炎個案如雨後春筍般爆發時，人人自危，可憐有清潔工，要貼錢買罩開工；亦有七旬阿婆，通宵排隊排到腳痛買口罩，聞者傷心，而林鄭此時此刻卻上演個人「棟篤怪」。

是咁的，林鄭總算認衰，話政府採購口罩工作不成功，因此要謹慎使用！壓縮口罩用量嘅首要目的係供應給醫護人員及需接觸病者嘅同事；如非生病、櫃台服務或須前往人多地方嘅公務員，不應獲分派口罩。佢自己以身作則，無罩一身輕！仲話要求隨行員工不要佩戴口罩，即使已戴上亦要除下！

阿姐，這戴上又要除下的口罩誰要？這不是浪費資源嗎？這不是漠視傳染病專家叫人在公眾場合要戴口罩防疫嗎？林鄭嘅「棟篤怪」再一次赤裸裸的暴露其人嘅無知，難怪施政堅離地！佢睇唔到香港人心幾咁虛怯，對廢柴政府幾咁唔信任！依家係政府愈叫市民唔好慌，市民就愈恐慌！你話唔好戴口罩，市民就瞓街通宵排隊買罩！你話食品供應正常不受影響，超市嘅米、即食麵、罐頭就畀人掃清光！是誰令香港人人驚恐心慌慌？咪係林鄭呢個廢柴政府囉！港人嘅恐慌，你可以話來自對未來的無知，而老朽則認為係對廢柴政府全失信心！