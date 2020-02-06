美國總統特朗普早前與以色列總理內塔尼亞胡公布中東和平計劃，主要內容是承認巴勒斯坦建國，可定都東耶路撒冷所選定的地點，美國同時會承認以色列在西岸的主權。美國形容該計劃倍增巴勒斯坦現時控制地區的面積，應該是巴人期待的。不過，巴勒斯坦激進組織哈馬斯拒絕接受，形容是美以兩國的陰謀。長期備受壓迫的巴勒斯坦有這個反應，當然是他們身經百戰的經驗，不會只看目前，也會考量到這份和平協議未來的影響力，認為是信不過。

美以草擬的新中東和平計劃，主要內容計有，承認巴勒斯坦建國，以色列須承認巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民的國家；巴勒斯坦的首府將設在耶路撒冷外東北面的地區（東耶路撒冷），巴勒斯坦可把其命名為任何其他名稱；耶路撒冷成為以色列不可分裂的首都；以色列在西岸的所有殖民地將被納入以色列領土；約旦河谷亦以安全為理由，被納入以色列領土；以色列四年內不能在非其領土地區建立新殖民地；建立走廊連接西岸及加沙，讓巴人自由穿梭；確保聖殿山可供任何宗教的人士使用，聖殿山將繼續由約旦管理。

方案雖承認巴勒斯坦建國地位，亦建立走廊連接西岸及加沙讓巴人自由通過，但最大問題是把以色列過去強佔的土地合法化，這些殖民地一直被指是非法也不獲國際認同，但今次方案卻把這些土地合理、合法化，更甚者是四年內以國不得再建立新殖民區，只是一個短時間，過了這個期限又會發生甚麼事？這是巴勒斯坦憂慮的。

特朗普之所以大力推動這份和平計劃，內藏軍事策略的布局。美國不能將中東戰線同時在東西兩面拉開軍力，推動和平計劃，可騰出空間讓美國及以色列不再受制在這個區域的戰鬥，再重組軍力抗拒黎巴嫩、敍利亞南部和伊拉克西部的什葉派反對力量，打擊俄羅斯勢力的「什葉派之弧」部隊。