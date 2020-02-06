針對美國總統特朗普的彈劾即將落幕，特氏幾乎可以肯定全身而退。根據最新民調顯示，總統的民意支持度不跌反升，創出一段時期以來的新高，反映整場「通烏醜聞」不但沒有傷及特朗普，反而更加團結其支持者。

如今擺在特朗普面前的抉擇是：有沒有必要「乘勝追擊」，繼續深挖拜登父子的「貪腐醜聞」。特朗普的盟友、參議院司法委員會主席格雷厄姆日前表示，在彈劾審訊完結後，共和黨參議員將繼續調查事件的起源，包括針對「吹哨者」以及拜登父子。格雷厄姆並建議國會傳召前國務卿克里的前首席幕僚，拜登兒子亨特擔任烏克蘭天然氣公司董事會成員時，時任副總統的拜登如何處理烏克蘭問題。

值得注意的是，共和黨參議員對彈劾案投下反對票，並不表示他們認同特朗普運用總統職權，對烏克蘭總統澤連斯基提出「利益交換」，要求對方立案調查拜登父子，否則撤銷數以億美元計的援款，共和黨參議員亞歷山大就批評，儘管特朗普的行為並不足以構成被彈劾的程度，但肯定是「極不恰當」。

很明顯，即使是在共和黨內部，也有不少人認為，總統借職權之便，打擊政敵（拜登是代表民主黨出選總統的熱門人選）並不光彩，但如果緊咬拜登父子有貪腐的嫌疑，整個論述就會截然不同。當貴為前副總統的美國政治人物捲入貪腐醜聞，總統調查清楚，義不容辭，絕對不能因為有關人士有意參選，而予以優待縱容。從這個角度看，特朗普要求烏克蘭查拜登父子，不僅不是出於政治私利，反而是為了維護美國「廉潔」的核心價值，高尚得很。

當然，繼續就此事糾纏下去，亦有一定風險。特別是特朗普私人秘書、紐約市前市長朱利安尼在整件事上的角色，勢將進一步曝光，他跟他的手下在烏克蘭進行了不少調查工作，到底是他個人打着總統的名號而為之，還是總統親自授意？眾所周知，朱利安尼口沒遮攔，隨時講多錯多，本來就是麻煩多多的爭議人物。前國家安全顧問博爾頓就曾形容，朱利安尼主張對烏克蘭施壓猶如「毒品交易」。

另一方面，就現有資料觀之，拜登父子涉貪的證據其實並不充分。拜登的兒子亨特毫無業界背景卻獲天然氣公司高職，確有「靠父蔭」之嫌，但共和黨人指控拜登在任副總統時，要求烏方炒掉調查該公司的檢察官，否則拒絕發放軍事援助，才是名副其實的「利益交換」，卻有商榷餘地。事實上，早在亨特入職該公司前，相關調查工作已經在進行中；而涉事檢察官本身也聲名狼藉，不少國際組織均主張撤換，很難證明拜登有公器私用之意。

然而正如獨立檢察官米勒的通俄調查，不能證明特朗普有罪一樣，特朗普陣營也一度高喊要「調查調查者」，證明整件事是「政治迫害」，到現在還不是不了了之。共和黨說要調查拜登，不管成事與否，對選情低迷的拜登來說，不啻於頭上懸着一把利劍，何樂而不為？