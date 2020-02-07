正論：重返崗位做好事　醫護勿再害病人

公院醫護罷工今日踏入第五日，大量預約手術延期，專科門診取消，急症室缺人，連躺在深切治療部的新生嬰兒也乏人照料。隨着港府明日實施針對內地來港人士的強制隔離措施，變相全面封關，罷工醫護的「正當性」已蕩然無存。很可惜，他們堅持一條黑路走到底，千方百計拖醫管局後腿，置病人生死於不顧，甚至要挾集體辭職。一哭二鬧三威嚇，如此冷血自私，還有資格自命白衣天使嗎？

「醫管局員工陣線」代表昨日揚言醫管局必須跟他們談判，否則有機會延長罷工，甚至可能出現醫護集體辭職，屆時醫管局必須負起全責，擺出惡人先告狀的模樣。然而，愈是裝腔作勢，愈是內心虛怯，因為他們心知肚明港府宣布強制隔離措施後，已沒有再鬧下去的理由，惟有人不甘於罷工就此爛尾，於是又搬龍門，強指醫管局物資不充裕，內科病房的醫護人員也要有高規格保護衣物，以免有隱形病人播毒云云。

事實上，同一班醫護代表曾說過，只要有社區感染或病人死亡，便會號召會員返回工作崗位，現在兩種情況均已出現，他們卻對重返崗位隻字不提，不僅貪生怕死，更是見死不救，淪為疫情幫兇，還搬出保護裝備說事，厚顏要求局方不能秋後算帳，益發顯出詞窮理屈。更不堪的是，所謂醫護人員也是騙人而已，主席已被踢爆為後勤資訊科技人員，在工會擔當要職的更包括兩名曾發動「和你飛」癱瘓機場的前空姐，整場鬧劇背後是反對派政黨策劃，目的是攻擊政府，實現奪權。明乎此，還會有人相信這個工會是單純為醫護人員及全港市民謀福祉嗎？

最諷刺的是，一班真正無私、緊守崗位的公院醫護人員尚未發聲要求這樣要求那樣，約二百名自告奮勇加入公院的私家醫生和護士亦默默做事沒有多言，唯獨這些罷工醫護零舍矜貴。有工不返也就罷了，還挑三揀四，投訴多多，到底他們知道南丁格爾精神是甚麼嗎？知道醫護人員的天職是甚麼嗎？他們對得起正在公院苦苦支撐的手足同僚嗎？

正因為這些自詡為「無私救香港」的冷血醫護大規模罷工，連日來公院服務大受影響。昨日參與罷工約有五千人，急症室只能維持有限度緊急服務，而重災區之一是新生嬰兒深切治療部，目前一個護士要照顧約廿多個嬰兒。

人們不禁要問，嬰兒何辜？他們甫來到這個世界，不知甚麼是政治，只知苦苦掙扎努力生存，可是睜開眼睛卻只見部分醫護涼薄，拿他們的小生命作籌碼；心胸外科是另一個重災區，大量「通波仔」手術被延期；預約分娩同樣大受影響，倘有孕婦或嬰兒因此承受生命危險，冷血醫護該當何罪？

誠然，港府應對疫情極差，擠牙膏式封關更錯失阻止疫情蔓延的黃金時機，採購口罩無能更須受到譴責，惟現在正值香港生死存亡之際，也是阻截社區大爆發的最後機會，一方面是隔離措施要快速，另一方面是公院救治要到位，任何一環有缺失都會釀成難以挽回的悲劇，所有人好應該放下政治仇恨，團結抗疫。偏偏部分醫護人員籠裏雞作反，趁香港病攞香港命，一味政治先行，整個社會亂成一團，還要將所有責任歸咎於醫管局和港府，完全不知職業道德為何物，他們是愛香港還是害香港，還用問嗎？

人在做，天在看。昨日有市民到醫管局請願，要求當局成立紀律委員會嚴懲罷工醫護、撤銷其專業資格、公開罷工醫護名單等，足見民怨沸騰。是的，視人命如草芥的醫護，根本不配稱為醫護，他們只是披着白衣的魔鬼。他們自恃《基本法》保障罷工的權利便為所欲為，但《基本法》賦予的罷工權利並非絕對，若罷工危害別人性命安危，僱主有權採取法律行動，甚至向法庭申請禁制令要求復工，他們隨時要面對嚴重的法律後果。可能怯於眾怒難犯，號稱有九千人參與的罷工鬧劇，到目前為止的參加人數只有一半左右，有些醫護見勢色不對紛紛打退堂鼓，鬧劇爛尾已是寫在牆上。

邪不能勝正。不管罷工醫護打着多麼冠冕堂皇的理由，終究蓋不住自私自利、貪生怕死的醜陋真面目，騙到自己騙不到別人。隨着真相愈揭愈多，真理愈辯愈明，很多市民已明白這個工會的政治圖謀。

不管怎麼說，現在是醫護人員回心轉意的最後機會，一身白衣的天職是救死扶傷，不是變相謀殺，否則請集體辭職，毋須猶豫了！