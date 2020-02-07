神州觀察：大疫當前亂成團　未雨綢繆是正道

集中力量辦大事是內地社會體制的特殊優勢，時下正在進行的湖北武漢全民抗疫行動便是典型例子。惟本次事件亦讓各界深切體會到，即使可以舉全國之力，亦有辦不了的事，面對各種未知的天災人禍，必須未雨綢繆。

武漢封城抗疫，醫療防護物資嚴重匱乏，雖然全國上下捐錢捐物資優先支援武漢，不少處於抗疫第一線的醫療單位仍然陷入彈盡糧絕的窘境，醫護人員需連續數日穿着同一套防護服，或自製簡易頭套上陣，令人揪心不已。更慘的是，大批患者無從收治，等不到確診已陸續死去，不但將醫院床位、醫療用品嚴重短缺問題暴露無遺，更衍生出許多人道危機，難以收拾。

情急之下，武漢首間效法北京「小湯山」而建的「火神山」醫院日前終於投入使用，但就只能解決大約一千個床位，另一同等規模的「雷神山」醫院尚在興建當中，其他一些疫情較嚴重的城市亦在推行該措施。問題是，所有的興建工程都需要時間，沒有十天半個月的肯定不行，而這期間勢令不少患者錯失救治機會，說白了，各方只能眼睜睜地看着他們去死，而無任何辦法。

由此更導致出現重複播毒、傳染等惡劣危害，包括那些被安排居家隔離的疑似及輕症患者，亦將因得不到及時有效的救治變成重症，從而加劇了疫情擴散規模。當局強調要將患者「應收盡收」，根本難以落實，道理如同巧婦難為無米之炊一樣。就算新投入的「方艙醫院」可提供上萬張床位，但這種「大通鋪」式的收治設施本身就存在混合傳染的缺陷，更莫說應付網上散播的、武漢真實染疫人數比官方公布多得多的問題。

而今出現的種種困境及仍在持續的疫情，可說全是由當局一手造成。沙士之後留給了當局十多年的時間，竟然甚麼準備工作也沒做；更有像湖北省長那樣的廢官，一邊拍胸脯說不缺物資，一邊卻傻傻地連口罩產量亦分不清，又如何指揮抗疫？正如有人指出，經歷這次慘痛教訓，當局須在各地人口密集的大城市廣泛及長久設置像「小湯山」那樣的大型收治場所，就近配備醫護人員集結地，以隨時應對類似突發疫情及其他重大自然災害；平時可作軍備訓練之所，或開放作為學生夏令營等用途，實現以營收促維護亦非不可行。

總之當局不差錢，況且平時沒少為舉辦大型運動會、世博而大興土木，傾舉國之力之後留下那麼多建築設施，也沒見誰心疼浪費。亦有網友建議，當局可開通專列或包機，將武漢染疫人士分流至醫療條件充足的北京、上海等地，把用公帑包養的高幹病房騰出來，危難時刻，他們也須「無私」一回。