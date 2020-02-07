產評：港股升勢不足喜　經濟透支埋禍根

內地疫情尚未完全受控，香港社會危機更愈演愈激，可股市置之不理，瘋狂炒作全球政府救市和治疫藥物等虛浮消息，恒生指數轉眼間已回升至接近春節假前水平，成交額更頻創今年新高。短期升浪之癲，過度透支了對經濟的憧憬、高估了放水的成效，當估值須修正時，必更痛苦！

隨着中港兩地疫症確診人數仍不斷攀升，內地民眾全面復工無期，大大影響產業供應鏈，居民為防疫足不出戶，亦嚴重打擊消費業。香港方面，有商戶新春生意額大跌七、八成，另金融、酒店、餐飲、運輸等行業員工都要被迫放無薪假，零售店舖更恐掀起倒閉潮。此情此景，與港股的利好氣氛形成強烈對比，令投資者百思不得其解！

其實，所謂的「利好消息」，只是信手拈來，經濟愈差，官方就愈要擴大貨幣政策寬鬆力度，雖然利率低企加上市場流動性充裕，但由於實體經濟不景氣，企業難有所作為，資金只有湧往股市尋求回報。港股如今近七成市值來自中資企業，內地資金已成為主要參與者，隨着中央加大力度鬆銀根，在港炒作的資金源暫未有斷纜之虞，更會積極維穩中資股估值，以求安撫民心。這就解釋了為何經濟極差，但股市依然彈力十足，照升如儀。

問題是兩地百業艱難，即使有銀行願意與商戶共度時艱，讓重災行業延長還款期，但就業市場急劇轉差，需求端持續惡化，能否助商戶解困？恐連杯水車薪也不如。再者，銀行在相關問題的處理上，一則要捨棄盈利，二則要面對不良貸款上升的風險，可見傳統產業盈利前景悲觀，未來一季兩地企業發盈利警告、甚至倒閉潮之聲將不絕於耳，純由資金充撐的升市如同「鬥傻」遊戲，終歸要面對現實。至於新經濟企業，如5G通訊、電子商貿等，理論上能受惠消費和商業模式轉變，具有一定抗逆力，但眼前升市透支了企業盈利增長，根本承受不了過高估值。

且別忘記，中美僅簽了首階段貿易協議，如今內地經濟大受打擊，在執行條款上不無變數，而觸及核心利益的次階段談判必然艱巨。另方面，中港兩地礙於內部需求急劇放緩，上半年經濟呆滯將拖低全年預測，包括股市和樓市等資產價格沒有條件繼續「離地」，不斷印銀紙延續資產泡沫是解決不了問題，只會令貧富更懸殊，激化社會走向極端矛盾。無論是企業或個人投資者，刻下不能缺少的並非跟風追浪的勇氣，而是審慎管理風險和執行高度效率！