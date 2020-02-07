功夫茶：武漢肺炎變黐筋　香港爆發盲搶炎

武漢肺炎疫情擴大，最衰嗰位唔知去邊度買廁紙嘅特首林鄭，一臉膠容宣布話「全球採購口罩有困難」，呢句話直頭好似向維多利亞港投下重磅深水炸彈，激起千丈巨浪！於是港人惶惶恐恐、日日夜夜迎風冒寒排隊只為買一盒口罩！

自武肺一疫，港人個個變得十分謙卑，活着，恍如失去靈魂，全無鬥心，日夜排隊排隊排隊為口罩奔馳！不必追求人生奮鬥目標，一日到晚只要洗手洗手洗手！人生苦短，洗吓洗吓洗吓，搓吓前搓吓後，咁就「落了一片白茫茫大地真乾淨」！生命原來真係好化學，尤其活在瘟疫蔓延政府又勁廢時。

政府無能又失信於民，搞到全城市民搶完食物搶廁紙，搶完廁紙連女性唔同日子有唔同需要嘅M巾都一掃而空！搞到媽媽的姐姐大姨媽到訪都冇得招呼佢添！依家成個香港陷入黐筋狀態，真係有佢咁病冇佢咁癲！計功夫茶話，依家直頭好似鬼門關大開嘅盂蘭節，沿街燒衣掟銀仔，人又搶鬼又搶！「盂蘭」嘅梵文「ullambana」，意思為「救倒懸」，指解救正在受苦嘅餓鬼！活脫脫係香港嘅寫照！

民間有個笑話，指武漢肺炎已變種「武漢腦炎」，簡稱「武腦」。咁又真係喎，一個亂世，人心虛怯似餓鬼，如果有市民放段聲帶出來，話自己喺醫管局做，聽到消息話食夜來香可以抗炎，說不定夜來香都可以上網拍賣，尤其係童子嘅夜來香更值錢！一如民間盛傳童子尿雞蛋可以去瘀血治勞傷，令人長命百二歲。

各位街坊，一個衰世，謠言傳吓傳吓就變真理，當年沙士就盲搶醋；日本福島核災就盲搶鹽；依家就盲搶米、盲搶廁紙、盲搶M巾。最新「消息」又話，內地將安全套主要成分「聚異戊二烯」全面用來生產PPE醫療保護服，故此酒店同業、色情場所都已經搶緊貨，再唔搶，到時慾火焚身，沒有一套傍身又食咗偉哥，谷爆都幾大鑊！口罩就話慳啲用啫，甚至如特首霸道宣言：戴咗都要除咗佢！之但係安全套唔通套咗又除咗佢，留番下次再用咩，咁好易搞出「人命」㗎！

為咗迎接情人節，同時公僕為避疫在家工作，夫妻、情人難得多見面，一時來料，天雷勾動地火，嘿咻嘿咻飲食男女之常情，「啪啪啪」來個房事革命，激情抗疫，冇套用真係慘過行刑，難怪搶完糧食又再盲搶「套」，你唔搶到時就當揼！於是一陣強烈季候風咁，幾乎超市便利店所有安全套又被搶購一空，為了緊緊貼住零點一毫米那麼近嘅霎時衝動，搶得快好世界！

皇帝輪流做，明年到我家。末世瘋情，香港爆發盲搶炎！不如咁啦，邊個高官有本事搶到最多口罩、廁紙、安全套，大家就黃袍加佢身，推佢出來做特首！