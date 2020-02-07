世界視線：白宮破城下之圍　特朗普反守為攻

美國民主黨人面對自身涉及的烏克蘭醜聞，採取圍魏救趙方式，利用彈劾行動狙擊總統特朗普，試圖阻止他借題發揮。由於參議院牢牢控制在共和黨手中，這場針對白宮的城下之圍，最終還是被特朗普破解。沒有彈劾案掣肘，他隨即火力全開，展開競選連任攻勢。

參議院不僅否決了彈劾案，更展示了共和黨人的團結。在共和黨陣營中，只有曾參選總統的羅姆尼一人投支持票。參院共和黨領袖麥康奈爾隨即發表回應，對其倒戈行為表達不滿。換言之，共和黨團結一致支持特朗普的局面已經形成。對此，特朗普在其社交網站發文宣稱，美國戰勝了「彈劾騙局」。

在參院表決彈劾案前夕，特朗普還到眾議院發表了任內最後一份、名為《偉大的美國復興》的國情咨文。在中國陷入一場空前的抗疫戰之際，他宣稱美國在中美貿戰中取得階段性勝利，國家蓬勃發展，失業率跌至半世紀最低，創造了七百萬個就業機會，並增加了藍領及中產人士收入。台下共和黨人應聲高呼：「再多四年！」比之共和黨人的群情激昂，民主黨人則沉默以對。對於民主黨來說，無可爭議的事實是，過去五個月對特朗普發起的彈劾攻勢，並未能為黨內爭取更多競選優勢。

以初選開鑼後艾奧瓦州的投票結果為例，多達十二名參選人你爭我搶，初步點票顯示本來不受注目的印第安納州南本德市市長布蒂吉格，居然跑到了第一位，但他與其後的佛蒙特州參議員桑德斯和本來是大熱人選之一的沃倫等人，差距並不明顯。曾經眾望所歸的前副總統拜登排名已跌到了中段。

換言之，民主黨仍在誰出線參選的問題上鬥得難解難分。由於優勢不明顯，民主黨的競逐者便需要在初選過程中內部整合，組成競選聯盟。然而十二名參選人的政治網領，從教育、醫療、女權、同性戀權力等林林總總，不僅反映民主黨內部意識形態的鬆散，亦預示各參選人在初選過程中，會陷入無休止的爭吵。同一時間，特朗普已全開火力，啟動競選機器。就目前來看，特朗普仍會聚焦以白人為主的藍領和中產家庭，鼓吹他在過去數年取得的成功。民主黨手中彈劾案這張牌已經打完，他們能夠抵擋在社交網站上，特朗普排山側海的「串嘴」攻勢嗎？